Жителя Жигулевска задержали по подозрению в краже ювелирных украшений у пенсионера

В Жигулевске полицейские задержали 28-летнего безработного мужчину, подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К наряду ППС обратился 73-летний мужчина. Пенсионер рассказал, что у его из квартиры на ул. Первомайской пропали ювелирные изделия.

Как выяснилось, ранее в гости к потерпевшему приходил знакомый, с которым они употребляли спиртное. Во время застолья хозяин квартиры уснул, а когда проснулся, то обнаружил пропажу. Ущерб пенсионер оценил почти в 14 тыс. рублей.

Вскоре на ул. Интернациональной подозреваемого задержали те же патрульные полицейские, к которым обратился потерпевший. Во время допроса мужчина признал вину.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.