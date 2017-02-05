Жителя Жигулевска задержали по подозрению в краже ювелирных украшений у пенсионера

В Жигулевске полицейские задержали 28-летнего безработного мужчину, подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
К наряду ППС обратился 73-летний мужчина. Пенсионер рассказал, что у его из квартиры на ул. Первомайской пропали ювелирные изделия.
Как выяснилось, ранее в гости к потерпевшему приходил знакомый, с которым они употребляли спиртное. Во время застолья хозяин квартиры уснул, а когда проснулся, то обнаружил пропажу. Ущерб пенсионер оценил почти в 14 тыс. рублей.
Вскоре на ул. Интернациональной подозреваемого задержали те же патрульные полицейские, к которым обратился потерпевший. Во время допроса мужчина признал вину.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Ну 17 век это круто! Посмотрим что покажет экспертиза))
по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?
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