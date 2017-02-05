Самарский автомобилист может понести уголовную ответственность за повторное вождение в пьяном виде

В Самаре в отношении водителя, второй раз попавшегося за рулем пьяным, возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Утром 28 января на ул. Уральской в Куйбышевском районе инспекторы ГИБДД за нарушение остановили Lada Priora. За рулем был 29-летний безработный житель города. У мужчины были внешние признаки алкогольного опьянения, и полицейские предложили ему пройти медосвидетельствование.
Предположение правоохранителей подтвердилось — автомобилист находился в нетрезвом состоянии.
Кроме того, выяснилось, что в отношении самарца уже имеется решение суда, по которому он был привлечен к административной ответственности за аналогичное нарушение — мужчину оштрафовали и лишили водительского удостоверения.
Теперь в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию".
Последние комментарии
Ну 17 век это круто! Посмотрим что покажет экспертиза))
по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?
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