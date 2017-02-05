Самарский автомобилист может понести уголовную ответственность за повторное вождение в пьяном виде

В Самаре в отношении водителя, второй раз попавшегося за рулем пьяным, возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Утром 28 января на ул. Уральской в Куйбышевском районе инспекторы ГИБДД за нарушение остановили Lada Priora. За рулем был 29-летний безработный житель города. У мужчины были внешние признаки алкогольного опьянения, и полицейские предложили ему пройти медосвидетельствование.

Предположение правоохранителей подтвердилось — автомобилист находился в нетрезвом состоянии.

Кроме того, выяснилось, что в отношении самарца уже имеется решение суда, по которому он был привлечен к административной ответственности за аналогичное нарушение — мужчину оштрафовали и лишили водительского удостоверения.

Теперь в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию".