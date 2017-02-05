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ДТП Происшествия

Водитель легковушки врезался в газопровод в Жигулевске

ЖИГУЛЕВСК. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Жигулевске 5 февраля автомобилист врезался в газопровод, сообщает 63.ru.

Инцидент произошел на пересечении улиц Никитинской и Комсомольской. Водитель вазовской легковушки врезался в трубу. В результате оказался поврежден газопровод среднего давления диаметром 325 миллиметров.

Из-за аварии временно перекрывали газ в ближайшем многоквартирном доме и в двух котельных.

На месте ДТП работали аварийные службы. Сейчас участок трубы починили, подачу газа возобновили.

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