Водитель легковушки врезался в газопровод в Жигулевске

В Жигулевске 5 февраля автомобилист врезался в газопровод, сообщает 63.ru.
Инцидент произошел на пересечении улиц Никитинской и Комсомольской. Водитель вазовской легковушки врезался в трубу. В результате оказался поврежден газопровод среднего давления диаметром 325 миллиметров.
Из-за аварии временно перекрывали газ в ближайшем многоквартирном доме и в двух котельных.
На месте ДТП работали аварийные службы. Сейчас участок трубы починили, подачу газа возобновили.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...