На пр. Кирова в Самаре под колесами BMW пострадал пешеход

В Самаре 5 февраля в ДТП пострадал пешеход, сообщает 63.ru.

Около 2:00 на пр. Кирова, около дома № 261 водитель BMW не успел затормозить и сбил мужчину, который, по предварительным данным, переходил дорогу в неположенном месте.

По данным свидетелей, удар был настолько сильным, что у иномарки разбилось лобовое стекло.

На месте происшествия работали врачи "скорой". Пешеход получил травмы различной тяжести.