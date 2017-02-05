На пр. Кирова в Самаре под колесами BMW пострадал пешеход

В Самаре 5 февраля в ДТП пострадал пешеход, сообщает 63.ru.
Около 2:00 на пр. Кирова, около дома № 261 водитель BMW не успел затормозить и сбил мужчину, который, по предварительным данным, переходил дорогу в неположенном месте.
По данным свидетелей, удар был настолько сильным, что у иномарки разбилось лобовое стекло.
На месте происшествия работали врачи "скорой". Пешеход получил травмы различной тяжести.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...