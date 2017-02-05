В Самаре столкнулись Geely, "двенадцатая" и пассажирский микроавтобус

В Самаре 4 февраля, около 17:00, на ул. Ново-Садовой столкнулись "двенадцатая", Geely и микроавтобус Ford, сообщает 63.ru.

По данным очевидцев, водитель Geely начал резко поворачивать направо. Водитель ехавшего позади микроавтобуса не успел затормозить и врезался в иномарку. После этого Geely столкнулся с "двенадцатой".

В аварии пострадала пассажирка автобуса. Ее доставили в больницу им. Середавина.

На месте ДТП работали правоохранители.