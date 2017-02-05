В Самаре столкнулись Geely, "двенадцатая" и пассажирский микроавтобус

В Самаре 4 февраля, около 17:00, на ул. Ново-Садовой столкнулись "двенадцатая", Geely и микроавтобус Ford, сообщает 63.ru.
По данным очевидцев, водитель Geely начал резко поворачивать направо. Водитель ехавшего позади микроавтобуса не успел затормозить и врезался в иномарку. После этого Geely столкнулся с "двенадцатой".
В аварии пострадала пассажирка автобуса. Ее доставили в больницу им. Середавина.
На месте ДТП работали правоохранители.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...