На трассе М-5 под Сызранью при столкновении грузовика и Renault погиб человек

Утром 5 февраля в 30 км от Сызрани произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает syzran-small.ru.

Около 8:00 на 848 км трассы М-5 у с. Старое Томышево в Новоспасском районе столкнулись грузовик MAN и Renault Logan.

По предварительным данным, в ДТП погиб один человек, а также несколько пострадали.

Авария произошла в сложных погодных условиях.