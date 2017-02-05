На трассе М-5 под Сызранью при столкновении грузовика и Renault погиб человек

Утром 5 февраля в 30 км от Сызрани произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает syzran-small.ru.
Около 8:00 на 848 км трассы М-5 у с. Старое Томышево в Новоспасском районе столкнулись грузовик MAN и Renault Logan.
По предварительным данным, в ДТП погиб один человек, а также несколько пострадали.
Авария произошла в сложных погодных условиях.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...