Губернатор: "Главный принцип — служить делу, служить людям"

В воскресенье, 5 февраля исполнилось 66 лет губернатору Самарской области Николаю Меркушкину. На этом посту он работает более четырех с половиной лет, и за это время в жизни региона произошли серьезные перемены. Все они осязаемы, их чувствуют люди, ради благополучия которых и трудится Николай Меркушкин.

Вот лишь несколько примеров, которые все мы ощутили. Одна из самых наболевших проблем областной столицы и всего региона — дорожная — тает буквально на глазах. Большие трассы, внутриквартальные дороги впервые за многие десятилетия приводятся в порядок. И это одна из приоритетных статей расходов областного бюджета. Основной упор при этом делается на подготовку транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018. Обновляется Московское шоссе, активное дорожное строительство идет на автодороге Волжский — аэропорт Курумоч, по которой в Самару поедут гости чемпионата. В 2017 г. после капремонта сдадут ул. Ново-Садовую и достроенный выход с Кировского моста на Обводную.

В 2016 г. начались подготовительные работы по строительству магистрали "Центральная" и реконструкции первой очереди Заводского шоссе, которое превратится в полноценную городскую магистраль.

С ноября 2015 г. возводится Фрунзенский мост, продолжается проектирование мостового перехода через Волгу в районе с. Климовка. Качество самарских дорог постепенно становится совершенно другим, непривычным для настрадавшихся самарцев, поскольку за брак теперь платят сами подрядчики. Видимо, поэтому нормативным требованиям теперь соответствует половина самарских дорог. В 2017 г. на дорожные работы в регионе направят беспрецедентную сумму — 23 млрд рублей.

Трассы преображаются во многом благодаря тому, что Самара в 2012 г. получила право на проведение матчей ЧМ-2018 — большую роль в переговорном процессе сыграла позиция Николая Меркушкина. Спустя почти два года строительства главного звена предстоящего футбольного первенства — стадиона "Самара-Арена", памятную капсулу с основание которого заложил президент Владимир Путин, — можно констатировать: работы постепенно входят в график.

Или еще один пример. В сентябре 2016 г. во многом благодаря усилиям губернатора большое событие произошло в жизни Тольятти — город получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Он позволит создать в городе тысячи новых рабочих мест и привлечь инвестиции, что, наконец, диверсифицирует его экономику. Активно в Автограде за последние годы развивается Особая экономическая зона и ИТ-парк "Жигулевская долина".

Наряду с масштабными новыми производствами, которые в регионе за последние четыре с половиной года, к слову, открылось более 60-ти, не забывает глава региона и о социальных объектах, важных для ежедневной жизни каждого человека. Только за 2016 г. в регионе построено и введено в эксплуатацию более 20 спортивных, образовательных и других социально значимых учреждений. Среди них плавательный бассейн в Большой Чернигове, физкультурно-оздоровительные комплексы в Новокуйбышевске, три ФОКа-"тройки" в Самаре и Тольятти, где кроме спортивного зала, предназначенного для волейбола, баскетбола, гандбола и тенниса, есть бассейны и ледовые арены.

В Самаре впервые за последние 20 лет построены две большие школы — в микрорайонах Волгарь и Кошелев-проект. Появляются новые детские садики. И это лишь некоторые промежуточные результаты большой работы, которую без выходных ведет губернатор Николай Меркушкин. Главное — еще впереди.

"Я всегда стремился работать качественно и добротно", — говорит глава региона. — Ну, а самое главное для меня — это результат. И важно, чтобы он приносил удовлетворение людям".

А главный принцип, которого губернатор придерживается в работе простой и одновременно очень сложный — "служить делу, служить людям".

Редакция информационного портала Волга Ньюс присоединятся к многочисленным поздравлениям Николаю Меркушкину и желает главе региона здоровья, энергии и хорошего настроения.