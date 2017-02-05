16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Николай Меркушкин о главном в жизни и работе Губернатор: "Главный принцип — служить делу, служить людям" Губернатор: "Необходимо укреплять педагогический состав Центра для одаренных детей" В Самарской области продолжат работу по повышению качества собранного зерна Политолог Николай Явкин: "Рейтинг Николая Меркушкина превышает 70%"

Губернатор Власть и политика

Губернатор: "Главный принцип — служить делу, служить людям"

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 87
Версия для печати

В воскресенье, 5 февраля исполнилось 66 лет губернатору Самарской области Николаю Меркушкину. На этом посту он работает более четырех с половиной лет, и за это время в жизни региона произошли серьезные перемены. Все они осязаемы, их чувствуют люди, ради благополучия которых и трудится Николай Меркушкин.

Фото: Архив «ВН»

Вот лишь несколько примеров, которые все мы ощутили. Одна из самых наболевших проблем областной столицы и всего региона — дорожная — тает буквально на глазах. Большие трассы, внутриквартальные дороги впервые за многие десятилетия приводятся в порядок. И это одна из приоритетных статей расходов областного бюджета. Основной упор при этом делается на подготовку транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018. Обновляется Московское шоссе, активное дорожное строительство идет на автодороге Волжский — аэропорт Курумоч, по которой в Самару поедут гости чемпионата. В 2017 г. после капремонта сдадут ул. Ново-Садовую и достроенный выход с Кировского моста на Обводную.

В 2016 г. начались подготовительные работы по строительству магистрали "Центральная" и реконструкции первой очереди Заводского шоссе, которое превратится в полноценную городскую магистраль.

С ноября 2015 г. возводится Фрунзенский мост, продолжается проектирование мостового перехода через Волгу в районе с. Климовка. Качество самарских дорог постепенно становится совершенно другим, непривычным для настрадавшихся самарцев, поскольку за брак теперь платят сами подрядчики. Видимо, поэтому нормативным требованиям теперь соответствует половина самарских дорог. В 2017 г. на дорожные работы в регионе направят беспрецедентную сумму — 23 млрд рублей.

Трассы преображаются во многом благодаря тому, что Самара в 2012 г. получила право на проведение матчей ЧМ-2018 — большую роль в переговорном процессе сыграла позиция Николая Меркушкина. Спустя почти два года строительства главного звена предстоящего футбольного первенства — стадиона "Самара-Арена", памятную капсулу с основание которого заложил президент Владимир Путин, — можно констатировать: работы постепенно входят в график.

Или еще один пример. В сентябре 2016 г. во многом благодаря усилиям губернатора большое событие произошло в жизни Тольятти — город получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Он позволит создать в городе тысячи новых рабочих мест и привлечь инвестиции, что, наконец, диверсифицирует его экономику. Активно в Автограде за последние годы развивается Особая экономическая зона и ИТ-парк "Жигулевская долина".

Наряду с масштабными новыми производствами, которые в регионе за последние четыре с половиной года, к слову, открылось более 60-ти, не забывает глава региона и о социальных объектах, важных для ежедневной жизни каждого человека. Только за 2016 г. в регионе построено и введено в эксплуатацию более 20 спортивных, образовательных и других социально значимых учреждений. Среди них плавательный бассейн в Большой Чернигове, физкультурно-оздоровительные комплексы в Новокуйбышевске, три ФОКа-"тройки" в Самаре и Тольятти, где кроме спортивного зала, предназначенного для волейбола, баскетбола, гандбола и тенниса, есть бассейны и ледовые арены.

В Самаре впервые за последние 20 лет построены две большие школы — в микрорайонах Волгарь и Кошелев-проект. Появляются новые детские садики. И это лишь некоторые промежуточные результаты большой работы, которую без выходных ведет губернатор Николай Меркушкин. Главное — еще впереди.

"Я всегда стремился работать качественно и добротно", — говорит глава региона. — Ну, а самое главное для меня — это результат. И важно, чтобы он приносил удовлетворение людям".

А главный принцип, которого губернатор придерживается в работе простой и одновременно очень сложный — "служить делу, служить людям".

Редакция информационного портала Волга Ньюс присоединятся к многочисленным поздравлениям Николаю Меркушкину и желает главе региона здоровья, энергии и хорошего настроения.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:42 Николай Меркушкин: "Подвиг Героев Отечества невозможно переоценить"

Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

Группа СИНКО 08 апреля 2016 10:06 Николай Меркушкин ознакомился с работой СХП "Кармала" Кошкинского района, которое дает свыше 50 центнеров с га

озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)

ОЛЕГ Деев 03 августа 2015 20:35 Жорес Алферов: "Гагарин-центр" должен быть создан под конкретные задачи"

по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

Фото на сайте

Максим Соколов и Николай Меркушкин провели совещание по реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"

Максим Соколов и Николай Меркушкин провели совещание по реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"

Николай Меркушкин принял участие в церемонии открытия нового производственного корпуса АО "Евротехника"

Николай Меркушкин принял участие в церемонии открытия нового производственного корпуса АО "Евротехника"

Под председательством губернатора Николая Меркушкина состоялось заседание наблюдательного совета Самарского национального исследовательского университета им. академика Королева

Под председательством губернатора Николая Меркушкина состоялось заседание наблюдательного совета Самарского национального исследовательского университета им. академика Королева

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5