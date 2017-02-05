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Николай Меркушкин о главном в жизни и работе Губернатор: "Главный принцип — служить делу, служить людям" Губернатор: "Необходимо укреплять педагогический состав Центра для одаренных детей" В Самарской области продолжат работу по повышению качества собранного зерна Политолог Николай Явкин: "Рейтинг Николая Меркушкина превышает 70%"

Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин о главном в жизни и работе

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 5 февраля, исполнилось 66 лет губернатору Самарской области Николаю Меркушкину. Накануне этого глава региона дал развернутое интервью журналистам ГТРК "Самара", в котором раскрылся как человек сильной воли, которая воспитывалась с самого раннего детства. Также беседа шла о жизненных принципах главы региона и его ближайшем окружении.

Фото: Юлия Рубцова

Николай Меркушкин с отличием закончил университет и журналисты поинтересовались у губернатора, что мотивирует его быть отличником во всем и добиваться максимального результата.

Глава региона ответил, что мотивация пришла очень рано. "Старшие братья, сестры занимались со мной с трех лет. Я смотрел как они учились, трудились — все это повлияло на меня. Как и желание быть первым в учебе — оно зародилось очень рано", — рассказал Николай Меркушкин.

Сильное влияние оказали родители и дядя Николая Ивановича — Григорий Яковлевич Меркушкин — ректор Мордовского университета. "Мой дядя участвовал в основании университета и его пример, его участие в судьбе всей семьи было очень большим", — отметил глава региона. Многое Николай Меркушкин взял от стиля его работы и от отношения к делу.

В молодые годы при выборе карьеры для Николая Меркушкина было важно мнение его старшего брата — с ним он советовался, как лучше поступить, когда выбор стоял между аспирантурой в Москве и позицией секретаря комитета комсомола университета.

Рассказал губернатор, отвечая на вопросы журналистов, и о том, как воспитывал своих детей. Он признался, что был строгим отцом, поскольку хотел подготовить их к жизни. "Вы должны уметь жить самостоятельно, — говорил я своим сыновьям. — Жизнь это непростая штука". Уделял внимание он и учебе детей, а сейчас не меньше его заботит успеваемость внуков. "Учиться — очень важно. Первый вопрос, который я им задаю: как в школе? — рассказал губернатор. — А старшим внукам я даже даю почитать проблемные письма, которые мне пишут люди, чтобы они знали — чем они живут, какие у них за беды". И внуки меня всегда спрашивают: "Как помочь людям?"

Интересовало представителей ГТРК и остается ли при таком напряженном графике время на себя. Глава региона ответил, что свободным может назвать себя лишь относительно, поскольку его главное внимание сосредоточено на работе и на нуждах людей.

В финале передачи журналисты спросили главу региона — ощущает ли он себя самарцем.

Николай Меркушкин ответил так: если он уезжает куда-то из Самары на некоторое время, его тянет обратно. "Здесь своя атмосфера и конечно же, дела, — добавил он. — Главный смысл работы — в служении делу и людям".

Полный вариант интервью Николая Меркушкина ГТРК "Самара" читайте в ближайшее время на сайте Волга Ньюс.

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по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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