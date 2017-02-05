Николай Меркушкин о главном в жизни и работе

В воскресенье, 5 февраля, исполнилось 66 лет губернатору Самарской области Николаю Меркушкину. Накануне этого глава региона дал развернутое интервью журналистам ГТРК "Самара", в котором раскрылся как человек сильной воли, которая воспитывалась с самого раннего детства. Также беседа шла о жизненных принципах главы региона и его ближайшем окружении.

Николай Меркушкин с отличием закончил университет и журналисты поинтересовались у губернатора, что мотивирует его быть отличником во всем и добиваться максимального результата.

Глава региона ответил, что мотивация пришла очень рано. "Старшие братья, сестры занимались со мной с трех лет. Я смотрел как они учились, трудились — все это повлияло на меня. Как и желание быть первым в учебе — оно зародилось очень рано", — рассказал Николай Меркушкин.

Сильное влияние оказали родители и дядя Николая Ивановича — Григорий Яковлевич Меркушкин — ректор Мордовского университета. "Мой дядя участвовал в основании университета и его пример, его участие в судьбе всей семьи было очень большим", — отметил глава региона. Многое Николай Меркушкин взял от стиля его работы и от отношения к делу.

В молодые годы при выборе карьеры для Николая Меркушкина было важно мнение его старшего брата — с ним он советовался, как лучше поступить, когда выбор стоял между аспирантурой в Москве и позицией секретаря комитета комсомола университета.

Рассказал губернатор, отвечая на вопросы журналистов, и о том, как воспитывал своих детей. Он признался, что был строгим отцом, поскольку хотел подготовить их к жизни. "Вы должны уметь жить самостоятельно, — говорил я своим сыновьям. — Жизнь это непростая штука". Уделял внимание он и учебе детей, а сейчас не меньше его заботит успеваемость внуков. "Учиться — очень важно. Первый вопрос, который я им задаю: как в школе? — рассказал губернатор. — А старшим внукам я даже даю почитать проблемные письма, которые мне пишут люди, чтобы они знали — чем они живут, какие у них за беды". И внуки меня всегда спрашивают: "Как помочь людям?"

Интересовало представителей ГТРК и остается ли при таком напряженном графике время на себя. Глава региона ответил, что свободным может назвать себя лишь относительно, поскольку его главное внимание сосредоточено на работе и на нуждах людей.

В финале передачи журналисты спросили главу региона — ощущает ли он себя самарцем.

Николай Меркушкин ответил так: если он уезжает куда-то из Самары на некоторое время, его тянет обратно. "Здесь своя атмосфера и конечно же, дела, — добавил он. — Главный смысл работы — в служении делу и людям".

Полный вариант интервью Николая Меркушкина ГТРК "Самара" читайте в ближайшее время на сайте Волга Ньюс.