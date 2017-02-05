Владимир Путин поздравил Николая Меркушкина с днем рождения

В воскресенье, 5 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил губернатору Самарской области Николаю Меркушкину и поздравил его с днем рождения.

В ходе состоявшегося телефонного разговора президент России интересовался вопросами социально-экономического развития Самарской области, пожелал Николаю Меркушкину успехов в решении задач, стоящих перед регионом.