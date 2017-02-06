"Крылья Советов" подписали Георгия Зотова, Концедалов и Маргасов покинули команду

Футбольный клуб "Крылья Советов" заключил контракт с защитником Георгием Зотовым. 27-летний игрок, в послужном списке которого значатся донецкий "Металлург", махачкалинский "Анжи", перешел в "Крылья" из "Кубани".
Футболист прибыл в расположение самарского клуба в Белеке и принял участие в вечерней тренировке "Крыльев Советов".
С защитником Алексеем Концедаловым клуб договорился о досрочном расторжении контракта. В субботу, 4 февраля, все формальности были улажены и Алексей попрощался с персоналом клуба и базы.
Алексей Концедалов выступал за "Крылья" с 2010 г. и провел 96 игр в чемпионатах и Кубке России.
Расположение команды в Белеке также покинул защитник Тимофей Маргасов. Он перешел в московский "Локомотив", где продолжит выступление во второй части чемпионата России.
В "Крылья" Маргасов перешел летом прошлого года и принял участие в семи матчах этого сезона за самарцев, сообщает пресс-служба клуба.
Последние комментарии
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ
присосались упыри к футболу -только осиновый кол спасет
ничего хорошего. наверное в краснодар уйдет