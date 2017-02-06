Котельные "Волгатеплоснаба" могут передать петербургской "Звезде-Энергетике"

Бенефициары "ВБМ-Групп" Александр Швидак и Вадим Егиазаров планируют завести объекты ООО "Волгатеплоснаб" на подконтрольное им санкт-петербургское ООО "Звезда-Энергетика", пишет "Самарское обозрение".

ООО "Волгатеплоснаб" ("ВТС") принадлежит санкт-петербургскому ООО "Звезда-Энергетика", подконтрольному бывшим бенефициарам санируемого Балтинвестбанка Александру Швидаку и Вадиму Егиазарову. По состоянию на август минувшего года "ВТС" контролировал 28 котельных Самары.

Как пишет издание, в 2016 г. городская администрация должна была заново провести конкурсы "на право обслуживания 27 муниципальных котельных, управляемых "Волгатеплоснабом", выставлявшихся двумя лотами. Швидак и Егиазаров рассчитывали использовать "ВТС" для расчетов с кредиторами. В частности, энергетическую компанию могли передать банку "Солидарность" в счет погашения задолженности в размере 600 млн рублей. Правда, банкиры соглашались забрать актив только при условии гарантированного объема бизнеса.

По словам ряда источников "СО", Швидак и его партнеры даже смогли договориться с мэрией Самары о сохранении контроля "ВТС" над котельными. Однако в реализацию этого плана вмешалось ООО "Стройэффект", которое на соответствующем конкурсе неожиданно предложило более выгодные условия, чем "ВТС". В итоге результаты конкурсов аннулировали, а в Самаре в разгар отопительного сезона сложилась парадоксальная ситуация, когда спорные объекты обслуживались "ВТС", не имевшим на то законных оснований.

Более того, "Волгатеплоснаб" оказался втянутым в орбиту уголовного дела по фактам незаконной передачи ему городских котельных. Параллельно ряд промышленных предприятий попытался разорвать отношения с "ВТС" и инициировал соответствующие судебные разбирательства. В этой ситуации продолжение сотрудничества мэрии с "Волгатеплоснабом" начинало сопровождаться не только имиджевыми, но и юридическими рисками. Видимо, в связи с этим команда Александра Швидака предпочла вывести из игры слишком нашумевшего оператора, переведя городские котельные на его головную компанию — "Звезду-Энергетику".

1 февраля состоялась встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина с президентом АО "Звезда-Энергетика" Николаем Бехом. На встрече Николай Бех рассказал, что предприятию удалось наладить конструктивное сотрудничество с администрацией Самары. Компания готова взять на содержание и привести в порядок "ряд бесхозных объектов теплоэнергетики областного центра". Он также отметил, что разработанное положение о концессии значительно упрощает принцип работы. Ранее договоры аренды заключались каждый год, что затрудняло получение кредитов и приток инвестиций. Предполагается, что новое соглашение будет действовать от 12 до 40 лет. По версии Николая Беха, уже есть банки, согласные работать с АО "Звезда-Энергетика", есть инвесторы, и сама компания готова вложить деньги в этот процесс.

Говоря о необходимости энергоаудита объектов бюджетной сферы, президент компании неоднократно подчеркнул, что предприятие готово провести обследование ряда котельных, находящихся на балансе региона, за свой счет.

Какие именно котельные собирается получить "ЗЭ", на встрече не пояснялось. В АО "Звезда-Энергетика" "СО" не стали конкретизировать эту информацию. Участники рынка уверяют, что речь идет именно о тех объектах, обслуживанием которых ранее занимался "Волгатеплоснаб".

Как рассказал изданию генеральный директор ООО "Стройэффект" Алексей Федосеев, "на данный момент оборудование котельных, о которых шла речь в беседе с губернатором, эксплуатируется без каких-либо разрешительных документов дочерней компанией "Звезды-Энергетики" ООО "Волгатеплоснаб". И сейчас необходимо перевести это все в законное русло, что и хотят сделать посредством подписания договора концессии". При этом "Стройэффект" не собирается сдаваться.

"Не стоит забывать, что договор концессии также может быть заключен только после проведения торгов. А в торгах мы по-прежнему планируем принимать участие. То есть, видимо, все повторится по второму разу. Мы совместно со "Звездой" примем участие в торгах, а потом встретимся в ФАС, где и начнется процесс обжалования результата. Вероятно, для того чтобы подчеркнуть свою весомость, они еще заявляют, что имеются банки, готовые с ними работать… Можем предположить, что это не что иное, как банк "Солидарность". И кстати, у нас также имеются банки, готовые с нами работать, и мы готовы к борьбе", — рассказал "СО" Алексей Федосеев.