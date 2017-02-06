Самарская клиника проведет 10 благотворительных циклов ЭКО

Самарская клиника репродуктивного здоровья "ЭКО" в 2017 г. проведет 10 благотворительных циклов экстракорпорального оплодотворения для малообеспеченных семей. Все процедуры будут проводиться за счет клиники.

Участники акции должны иметь самарскую прописку, состоять на учете с бесплодием трубного генеза и иметь среднемесячный доход на обоих супругов за 2016 г. менее 50 тыс. рублей.

Другие подробности можно узнать на сайте клиники.