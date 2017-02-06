Самарская клиника проведет 10 благотворительных циклов ЭКО

Самарская клиника репродуктивного здоровья "ЭКО" в 2017 г. проведет 10 благотворительных циклов экстракорпорального оплодотворения для малообеспеченных семей. Все процедуры будут проводиться за счет клиники.
Участники акции должны иметь самарскую прописку, состоять на учете с бесплодием трубного генеза и иметь среднемесячный доход на обоих супругов за 2016 г. менее 50 тыс. рублей.
Другие подробности можно узнать на сайте клиники.
Последние комментарии
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!
Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((
у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,
а что такое ФАП? наверное это будет вывеска на фасаде, чтобы все поняли, что это за строение.