В п. Зубчаниновка 30 человек тушили крупный пожар в частном доме

В воскресенье, 5 февраля, в 19:19 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Воровского в п. Зубчаниновка, сообщают в ГУ МЧС по Самарской области.

Площадь пожара составила 200 кв. м. В его тушении участвовали 30 человек, применялось восемь единиц техники.

Очаг возгорания удалось локализовать в 19:53, а через 15 минут пожар был полностью ликвидирован.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что пострадавших на данном пожаре нет.