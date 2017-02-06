"МегаФон" сделал номер 8 800 доступнее для малого и среднего бизнеса

"МегаФон" обновляет линейку тарифных планов "Легкий старт" по услуге "8 800". Раньше подключение стандартного номера 8 800 обходилось клиенту в 2500 рублей, теперь оно стало бесплатным.
Сумма ежемесячного платежа стала на 25% ниже и начинается от 1500 рублей за 400 минут переадресованных звонков на любой телефонный номер РФ всех операторов связи. Стоимость пакета объемом 600 минут составит 2000 рублей в месяц, а 1000 минут - 3200 рублей.
"Услуга "8 800" популярна у наших корпоративных клиентов. Если раньше номера 8 800 приобретали крупные компании для организации федеральных кол-центров, то сейчас продолжает расти спрос со стороны среднего и малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, - подчеркнул Максим Токаренко, директор Самарского отделения компании. - Мы решили запустить обновленную линейку тарифных планов "Легкий старт", чтобы сделать номера 8 800 максимально доступными небольшим организациям".
Стандартный номер 8 800 в рамках линейки стал бесплатным, а номера красивого формата можно приобрести от 8000 рублей.
"Легкий старт" подходит для тех организаций, которые хотят использовать в качестве контактного единый и бесплатный номер 8 800 вместо городских и мобильных номеров. По умолчанию все звонки с номера 8 800 будут перенаправлены на номер, который указал клиент. При необходимости клиент самостоятельно может настроить "интеллектуальную" переадресацию звонков, которая будет учитывать регион звонящего, период дня, недели и перенаправлять звонки в зависимости от выбранных параметров. Также в "Личном кабинете" услуги есть возможность просмотреть детальную информацию по вызовам. Такой функционал уже включен в услугу и не требует дополнительной оплаты, а также подключения "Виртуальной АТС".
Последние комментарии
здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???
Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???
ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...
Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.
Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.