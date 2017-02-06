"МегаФон" сделал номер 8 800 доступнее для малого и среднего бизнеса

"МегаФон" обновляет линейку тарифных планов "Легкий старт" по услуге "8 800". Раньше подключение стандартного номера 8 800 обходилось клиенту в 2500 рублей, теперь оно стало бесплатным.

Сумма ежемесячного платежа стала на 25% ниже и начинается от 1500 рублей за 400 минут переадресованных звонков на любой телефонный номер РФ всех операторов связи. Стоимость пакета объемом 600 минут составит 2000 рублей в месяц, а 1000 минут - 3200 рублей.

"Услуга "8 800" популярна у наших корпоративных клиентов. Если раньше номера 8 800 приобретали крупные компании для организации федеральных кол-центров, то сейчас продолжает расти спрос со стороны среднего и малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, - подчеркнул Максим Токаренко, директор Самарского отделения компании. - Мы решили запустить обновленную линейку тарифных планов "Легкий старт", чтобы сделать номера 8 800 максимально доступными небольшим организациям".

Стандартный номер 8 800 в рамках линейки стал бесплатным, а номера красивого формата можно приобрести от 8000 рублей.

"Легкий старт" подходит для тех организаций, которые хотят использовать в качестве контактного единый и бесплатный номер 8 800 вместо городских и мобильных номеров. По умолчанию все звонки с номера 8 800 будут перенаправлены на номер, который указал клиент. При необходимости клиент самостоятельно может настроить "интеллектуальную" переадресацию звонков, которая будет учитывать регион звонящего, период дня, недели и перенаправлять звонки в зависимости от выбранных параметров. Также в "Личном кабинете" услуги есть возможность просмотреть детальную информацию по вызовам. Такой функционал уже включен в услугу и не требует дополнительной оплаты, а также подключения "Виртуальной АТС".