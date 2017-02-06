Каток с искусственным льдом в Новокуйбышевске построит "Промышленное строительство и проектирование"

В субботу, 4 февраля, опубликована информация об итогах аукциона по строительству катка с искусственным льдом в Новокуйбышевске, сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает администрация города. Победителем стало ООО "Промышленное строительство и проектирование", которое предложило выполнить работы за цену ниже начальной (242,8 млн руб.) - 213,6 млн рублей. Второе место занято ООО "ВолгаИнжинирингСпецТранс", предложившее цену в размере 214,8 млн рублей. Согласно документации, под строительство объекта предоставлен участок площадью 1,92 га на ул. Свердлова, 31. Здание общей площадью 5,8 тыс. кв. м будет попеременной этажности (один-три этажа). Победитель должен будет построить каток до 1 августа этого года. Деньги на работы ему выделят из городского бюджета.