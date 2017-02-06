Каток с искусственным льдом в Новокуйбышевске построит "Промышленное строительство и проектирование"

В субботу, 4 февраля, опубликована информация об итогах аукциона по строительству катка с искусственным льдом в Новокуйбышевске, сообщается на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает администрация города.
Победителем стало ООО "Промышленное строительство и проектирование", которое предложило выполнить работы за цену ниже начальной (242,8 млн руб.) - 213,6 млн рублей.
Второе место занято ООО "ВолгаИнжинирингСпецТранс", предложившее цену в размере 214,8 млн рублей.
Согласно документации, под строительство объекта предоставлен участок площадью 1,92 га на ул. Свердлова, 31.
Здание общей площадью 5,8 тыс. кв. м будет попеременной этажности (один-три этажа). Победитель должен будет построить каток до 1 августа этого года. Деньги на работы ему выделят из городского бюджета.
Последние комментарии
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.
Каких ещё переселенцев?