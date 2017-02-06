Энергоэффективностью сетей уличного освещения Новокуйбышевска займется "Ростелеком"

В субботу, 4 февраля, опубликованы результаты конкурса по поиску компании, которая будет оказывать услуги по проведению мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности использования энергоресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения в Новокуйбышевске, сообщается на сайте госзакупок.

Контракт будет заключен с единственным участником - ПАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком", которое предложило выполнить работы за цену ниже начальной (116,1 млн руб.) - 107,8 млн рублей. "Ростелеком" должен будет демонтировать существующие светильники и оборудование управления уличным освещением, смонтировать новые, а также разработать схему расположения сетей наружного освещения. Средства выделят из бюджета Новокуйбышевска. Контракт на оказание услуг действует до 31 декабря 2022 года.