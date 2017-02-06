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Сотовая связь Транспорт и связь

В 2016 году Tele2 на треть увеличила зону покрытия в Самарской области

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 подводит итоги технического развития сети в Самарской области в 2016 году. Компания значительно увеличила зону покрытия в регионе, а также запустила технологию HD-Voice для улучшения качества голосовых вызовов.

Фото: фото компании

С момента запуска сети Tele2 в Самарской области в марте 2016 года компания инвестировала значительные средства в развитие сетевой инфраструктуры. Инвестиции были направлены на строительство сети еще в 30 населенных пунктах, что позволило на треть увеличить зону покрытия Tele2 в регионе. Количество базовых станций за 9 месяцев прошлого года увеличилось более чем на 35%.
За прошедший год скоростной мобильный Интернет и голосовая связь Tele2 стали доступны жителям городов Отрадный, Похвистнево, Безенчук, поселка Мирный, сел Красный Яр, Шигоны, а также более 20 малых населенных пунктов, прилегающих к данным территориям.

Развитие сетей быстрого мобильного Интернета привело к увеличению количества data-пользователей в регионе. За 2016 год число активных пользователей мобильного Интернета в сети Tele2 выросло в 12 раз, общий объем потребляемого абонентами трафика увеличился в восемь раз.

Еще одним шагом к обеспечению абонентов качественными и современными услугами связи стал запуск нового стандарта кодирования аудиосигнала при передаче голосового трафика в сетях 3G. Специальный кодек обеспечивает трансляцию голоса в самом реалистичном на данный момент качестве HD-Voice за счет расширения канала передачи и подавления фоновых шумов. Внедрение новой технологии позволило улучшить характеристики голосовых вызовов абонентов.

В настоящее время Tele2 обеспечивает устойчивое покрытие сети на территории, где проживает более 75% населения Самарской области, такому же числу жителей региона доступны услуги скоростного мобильного интернета.

Максим Бутаков, технический директор самарского филиала Tele2:

- Строительство сети в Самарской области мы начали фактически с нуля, однако в самые короткие сроки нам удалось обеспечить качественной связью и скоростным мобильным Интернетом более 75% жителей региона. Для нас важно обеспечить качественное покрытие 3G не только в городах, но и в малых населенных пунктах области. В результате развития инфраструктуры, а также на фоне общего роста потребления услуги интернет-трафик в нашей сети за 2016 год увеличился в 8 раз. При этом доля проникновения смартфонов в Самаре среди наших абонентов - одна из самых высоких в стране (более 70%). Благодаря качественному и современному оборудованию, а также рациональному планированию при строительстве сеть успешно справляется с возросшими нагрузками, и наши абоненты могут пользоваться услугами связи в высоком качестве".

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