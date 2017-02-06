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Образование Общество

В прошлом году в Самаре было создано 971 дополнительное место в детских садах

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 6 февраля, на оперативном совещании в администрации Самары были представлены итоги работы по реализации посланий президента страны и губернатора Самарской области.

Представляя информацию о деятельности в сфере образования, руководитель департамента финансов и экономического развития Татьяна Офицерова сообщила, что в 2016 г. в областном центре введены в эксплуатацию детский сад в Куйбышевском районе по адресу: Молодежный переулок, 19 и детсад №325 в пос. Мехзавод в Красноглинском районе.

Открыто 971 дополнительное дошкольное место, в том числе 290 в рамках проекта "билдинг-сад".

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