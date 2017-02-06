В прошлом году в Самаре было создано 971 дополнительное место в детских садах

В понедельник, 6 февраля, на оперативном совещании в администрации Самары были представлены итоги работы по реализации посланий президента страны и губернатора Самарской области.
Представляя информацию о деятельности в сфере образования, руководитель департамента финансов и экономического развития Татьяна Офицерова сообщила, что в 2016 г. в областном центре введены в эксплуатацию детский сад в Куйбышевском районе по адресу: Молодежный переулок, 19 и детсад №325 в пос. Мехзавод в Красноглинском районе.
Открыто 971 дополнительное дошкольное место, в том числе 290 в рамках проекта "билдинг-сад".
Последние комментарии
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!
Сергей Рубаков может объяснить, что значит "на территории бывшего стадиона "Торпедо" (ул.Мичурина-Челюскинцев)"? Стадион вовсе не бывший, на нём круглый год занимаются дети и взрослые. Пусть г-н Рубаков съездит и убедится лично, а то из своего кабинета он не видит реальности...