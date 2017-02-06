Три человека пострадали при столкновении Hyundai и "Нивы" на ул. Мяги

В воскресенье, 5 февраля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП с участием Hyundai Tucson и "Нивы", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:10 на ул. Мяги 20-летняя водитель Hyundai во время снегопада ехала со стороны ул. Гагарина, по предварительной версии полицейских, не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и столкнулась со встречной "Нивой" под управлением 57-летнего мужчины. Сразу после этого сзади в вазовский внедорожник врезалась Lada Priora.

В результате аварии пострадали пассажиры "Нивы": 23-летняя девушка и две женщины 58 и 52 лет. Их доставили в одну из городских больниц.