Три человека пострадали при столкновении Hyundai и "Нивы" на ул. Мяги

В воскресенье, 5 февраля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП с участием Hyundai Tucson и "Нивы", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 13:10 на ул. Мяги 20-летняя водитель Hyundai во время снегопада ехала со стороны ул. Гагарина, по предварительной версии полицейских, не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и столкнулась со встречной "Нивой" под управлением 57-летнего мужчины. Сразу после этого сзади в вазовский внедорожник врезалась Lada Priora.
В результате аварии пострадали пассажиры "Нивы": 23-летняя девушка и две женщины 58 и 52 лет. Их доставили в одну из городских больниц.
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Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?