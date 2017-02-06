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Общество

В ближайшие дни в Самарской области ожидается холодная погода без осадков

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За прошедшие выходные и в ночь на 6 февраля по Самарской области прошли снегопады и метели. Количество осадков за этот период составило от 5 до 13 мм, сообщают в Приволжском УГМС.

Высота снежного покрова на утро 6 февраля равнялась 40-65 см, в Клявлино, Кинель-Черкассах и Серноводске - 72-79 см. Слой снега в результате снегопада увеличился на 5-12 см. С уходом циклона на восток территории России интенсивность снегопадов ослабевает, и в ближайшие дни ожидается небольшой снег только местами.

В понедельник, 6 февраля, днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег, слабая метель. Температура воздуха составит -13… -18°C. Ветер северный 7-12 м/с. На дорогах местами гололедица.

Во вторник, 7 февраля, ночью местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -17… -22°C, местами до -27°C. Днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха -15… -20°C. Ветер северный 7-12 м/с. На дорогах гололедица.

В среду, 8 февраля, осадков не ожидается. В ночные часы столбик термометра опустится от -18 до -23°C, местами до -28°C. Днем температура воздуха составит -15… -20°C. Ветер северо-западный 6-11 м/с. На дорогах гололедица.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

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