В ближайшие дни в Самарской области ожидается холодная погода без осадков

За прошедшие выходные и в ночь на 6 февраля по Самарской области прошли снегопады и метели. Количество осадков за этот период составило от 5 до 13 мм, сообщают в Приволжском УГМС.
Высота снежного покрова на утро 6 февраля равнялась 40-65 см, в Клявлино, Кинель-Черкассах и Серноводске - 72-79 см. Слой снега в результате снегопада увеличился на 5-12 см. С уходом циклона на восток территории России интенсивность снегопадов ослабевает, и в ближайшие дни ожидается небольшой снег только местами.
В понедельник, 6 февраля, днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег, слабая метель. Температура воздуха составит -13… -18°C. Ветер северный 7-12 м/с. На дорогах местами гололедица.
Во вторник, 7 февраля, ночью местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -17… -22°C, местами до -27°C. Днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха -15… -20°C. Ветер северный 7-12 м/с. На дорогах гололедица.
В среду, 8 февраля, осадков не ожидается. В ночные часы столбик термометра опустится от -18 до -23°C, местами до -28°C. Днем температура воздуха составит -15… -20°C. Ветер северо-западный 6-11 м/с. На дорогах гололедица.
Последние комментарии
По адресу Средне-Садовая 59/55 нет отопления с 28.01.17. Люди замерзают. Спасибо за то, что обратили на это внимание.
У нас экстренные службы как будто в информационном вакууме. Кто как не они должны первыми узнавать о ЧП? А если люди задохнутся от постоянно горящего газа? Кто будет виноват? А кто заплатит за постоянно работающие обогреватели? Представляю, какие счета выставят потом жителям этого дома. Интересно, горячую воду и отопление как посчитают?
А сколько всего было уничтожено при сносе исторической Самары! Потерян уникальный пласт культурного наследия. Печалька.
А почему Министерство обороны должно Вас обеспечивать жильем. Вы обеспечены и в силу ЖК РФ и проживаете там. А кто не имеет права проживать тот должен быть выселен. Халяву все хотят получать.
Молодцы! Интересный объект для мировой науки!Главное спасли от разрушения.