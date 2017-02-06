В области подешевели сахар, куриные яйца и апельсины

В Самарской области продолжают дешеветь сахар, куриные яйца и апельсины, сообщает министерство экономического развития, инвестиций и торговли региона.

Кроме того, незначительно повысились цены на сливочное масло, гречку, макаронные изделия и томаты. Цены на продукты питания первоочередного спроса не изменились.