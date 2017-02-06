В области подешевели сахар, куриные яйца и апельсины

В Самарской области продолжают дешеветь сахар, куриные яйца и апельсины, сообщает министерство экономического развития, инвестиций и торговли региона.
Кроме того, незначительно повысились цены на сливочное масло, гречку, макаронные изделия и томаты.
Цены на продукты питания первоочередного спроса не изменились.
Последние комментарии
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А Волга она одна.
Не все так просто в королевстве(
Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги