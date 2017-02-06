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Дом печати продан с торгов ульяновской "Плазме"

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Имущественный комплекс Самарского Дома печати и расположенные под ним земельные участки может выкупить ООО "Плазма", предложившее на торгах 96,9 млн руб. за лот, сообщается о результатах торгов на площадке "Электронные системы Поволжья".

Дом печати продан с торгов ульяновской "Плазме" Дом печати продан с торгов ульяновской "Плазме"
Фото: Юлия Рубцова

Напомним, имущество ОАО "Издательство "Самарский дом печати" продают уже четвертый раз. Начальная цена составляла 646,05 млн рублей. Торги были разбиты на 10 периодов, в каждом последующем стоимость имущества падала и на последнем этапе могла дойти до 32,3 млн рублей.

Однако на восьмом интервале заявку подало ООО "Плазма" (основной вид деятельности - управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе), зарегистрированное в Ульяновске. Учредителем компании, по данным "СПАРК-Интерфакс", является Алексей Шаповалов.

Помимо "Плазмы", на торги заявлялись самарское ООО "РДГ" и Александр Ладнушкин, который возглавляет компании, близкие к структурам Алексея Шаповалова, в том числе ООО "Менеджмент групп". Эта фирма с рядом других ООО выходила с намерением погасить требования кредиторов банкрота. Однако ни "РДГ", ни Ладнушкина до торгов не допустили.

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