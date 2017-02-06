Компания "Бамард" реконструирует тренировочную площадку "Крыльев Советов"

В субботу, 4 февраля, опубликованы итоги аукциона по реконструкции тренировочной площадки - учебно-тренировочной базы ЗАО "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов" в Самаре на ул. Шушенская, 50А, сообщается на сайте госзакупок.
Победителем стало АО "Компания "Бамард", предложившее цену ниже начальной (70,1 млн руб.) - 69,8 млн рублей.
До 31 октября 2017 года "Бамард" должен будет устроить футбольное поле, ливнесточную систему и системы автоматического полива, обогрева, видеонаблюдения и оповещения, а также наружное электроосвещение, трибуны и благоустроить территорию.
Последние комментарии
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.
Каких ещё переселенцев?