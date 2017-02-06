Компания "Бамард" реконструирует тренировочную площадку "Крыльев Советов"

В субботу, 4 февраля, опубликованы итоги аукциона по реконструкции тренировочной площадки - учебно-тренировочной базы ЗАО "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов" в Самаре на ул. Шушенская, 50А, сообщается на сайте госзакупок.

Победителем стало АО "Компания "Бамард", предложившее цену ниже начальной (70,1 млн руб.) - 69,8 млн рублей. До 31 октября 2017 года "Бамард" должен будет устроить футбольное поле, ливнесточную систему и системы автоматического полива, обогрева, видеонаблюдения и оповещения, а также наружное электроосвещение, трибуны и благоустроить территорию.