В губернии повысились цены на АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо

В 10 муниципалитетах Самарской области повысились цены на бензин марок АИ-92, АИ-95, а также на дизельное топливо, сообщает региональное министерство экономического развития, инвестиций и торговли.

Цены выросли на АИ-92 и АИ-95 - на 0,2 – 0,7 руб./л, на дизельное топливо - на 0,1 – 0,5 руб./литр. По состоянию на 3 февраля, цены на автомобильное топливо на областных АЗС составили: АИ-80 – 30,9 – 31,3 руб./л, АИ-92 – 34,4 – 35,1 руб./л, АИ-95 – 37,5 – 38,2 руб./л и дизельное топливо– 36,1 – 37,6 руб./литр.