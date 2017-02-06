В Шигонах арестован мужчина, подозреваемый в убийстве односельчанки

В пятницу, 3 февраля, федеральный судья Александр Объедков удовлетворил ходатайство следствия об аресте 35-летнего жителя с. Тайдаково Алексея Гришина, которого подозревают в убийстве жительницы того же населенного пункта 54-летней Елены Пашкиной.

Тело женщины с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в ее доме на ул. Заречной утром 1 февраля. По версии правоохранителей, безработный Гришин совершил преступление из корыстных мотивов.