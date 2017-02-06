Выплату в 5 тыс. руб. получили более 982 тыс. пенсионеров в Самарской области

В январе 2017 г. пенсионеры Самарской области получили 5 тыс. руб. единовременной выплаты.

По оперативным данным отделения Пенсионного фонда России по региону, право на единовременную выплату имеет 990 тыс. пенсионеров региона, из них более 982 тыс. человек получили единовременную выплату в январе.

Единовременная выплата профинансирована в полном объеме. Средства были направлены во все доставочные организации: Почту России, Сбербанк, другие кредитные и доставочные организации, которые осуществляют выплату пенсий по выбору пенсионера.

Выплата и доставка единовременной выплаты и пенсии за январь завершена. Пенсионеры, которые по каким-либо причинам в январе еще не получили единовременную выплату, смогут получить ее в феврале.