16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За 2016 год инспекторы "Самарской Луки" оштрафовали нарушителей более чем на 1,6 млн рублей В ближайшие два года в Самарской области сформируют территориальные схемы обращения с отходами Природоохранная прокуратура уличила самарскую фирму в краже грунта со дна водоема В Ставропольском районе возбуждено уголовное дело по загрязнению окружающей среды с ущербом в 2,8 млн рублей Самарцев просят рассказать, сколько рыбы они ловят в год

Экология Общество

За 2016 год инспекторы "Самарской Луки" оштрафовали нарушителей более чем на 1,6 млн рублей

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 68
Версия для печати

За 2016 год зафиксировано 424 нарушения режима национального парка, сообщают в "Самарской Луке". На нарушителей составили 399 протоколов.

По выявленным нарушениям было возбуждено два уголовных дела. Наложено штрафов на 1 млн 632 тыс. рублей. Взыскано ущерба с нарушителей 660 тыс. рублей.

Основным видом нарушений в 2016 году стали посещение территории парка без разрешительных документов и незаконная рыбалка с использованием браконьерских орудий лова. У браконьеров было изъято и уничтожено 36 сетей, четыре вентеря, 18 иных самоловов.

В 2016 году продолжилось оснащение службы охраны современными техническими средствами для ведения противопожарного контроля и организации рейдов по территории парка - были приобретены новые снегоходы, переносные и стационарные рации, мобильные видеорегистраторы, мотопомпы и иные технические средства. Положительно решился вопрос по созданию на территории нацпарка станции спутникового наблюдения за пожарами и мониторинга экологической ситуации.

Также на совещании озвучили имеющиеся проблемы с организацией охраны. Директор национального парка Александр Губернаторов отметил, что необходимо усилить контроль за несогласованной деятельностью природопользователей и хозяйствующих субъектов (копка ям, траншей, прокладка линий электропередач и т.д.), за передвижением транспортных средств по территории парка, по пресечению незаконных джип-туров и выявлению снегоходчиков, нарушающих заповедный и особо охраняемый режим. В результате этого наносится колоссальный ущерб природным сообществам - уничтожаются уникальные степные участки на склонах гор, распугиваются животные, что может привести их к гибели, особенно в зимний период. Также необходимо усилить взаимодействие всех отделов и структур парка по пресечению этих грубейших нарушений режима национального парка.

В 2017 году будут приобретены новые лесопатрульные комплексы для всех участковых лесничеств, тракторы и пожарные машины, а также квадрокоптеры и передвижной мобильный пункт контроля за территорией.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Денежкин 29 июня 2016 17:53 Запрет на рыбалку в Самарской области могут продлить до конца июня

Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков

Андрей Еговитин 05 июня 2016 07:24 Запрет на рыбалку в Самарской области могут продлить до конца июня

Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!

Dmitry Lakotsenin 02 сентября 2015 21:04 В районе стрелки рек Волга и Сок незаконно перегружают песок

Заметьте, не первый год!

Павел Торшин 17 июля 2015 04:09 Из Бузулукского бора до 2016 г. уберут все аварийные нефтяные скважины

Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"

Aleksey Sergeev 25 июня 2015 07:36 Самарские рыбколхозы угодили в сети правосудия

Согласен с Алексеем полностью. После трала остается пустыня. И это не считая километров сетей , которыми эти барыгобизнесмены уставили всю Волгу и др. водоемы , и им параллелен нерест . Кому война, а кому мать родна. Мелочь на муку, крупняк на рынок. Досадно что штрафы и сроки мизерные. Да и дел на них раз два и обчелся.

Фото на сайте

В Исаклах прошел экологический карнавал "Голубая лента"

В Исаклах прошел экологический карнавал "Голубая лента"

На рынке на ул. Физкультурной "накрыли" торговцев сетями

На рынке на ул. Физкультурной "накрыли" торговцев сетями

Самарские строители-нефтяники вновь приняли участие в акции "Лес Победы"

Самарские строители-нефтяники вновь приняли участие в акции "Лес Победы"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5