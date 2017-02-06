За 2016 год инспекторы "Самарской Луки" оштрафовали нарушителей более чем на 1,6 млн рублей

За 2016 год зафиксировано 424 нарушения режима национального парка, сообщают в "Самарской Луке". На нарушителей составили 399 протоколов.

По выявленным нарушениям было возбуждено два уголовных дела. Наложено штрафов на 1 млн 632 тыс. рублей. Взыскано ущерба с нарушителей 660 тыс. рублей.

Основным видом нарушений в 2016 году стали посещение территории парка без разрешительных документов и незаконная рыбалка с использованием браконьерских орудий лова. У браконьеров было изъято и уничтожено 36 сетей, четыре вентеря, 18 иных самоловов.

В 2016 году продолжилось оснащение службы охраны современными техническими средствами для ведения противопожарного контроля и организации рейдов по территории парка - были приобретены новые снегоходы, переносные и стационарные рации, мобильные видеорегистраторы, мотопомпы и иные технические средства. Положительно решился вопрос по созданию на территории нацпарка станции спутникового наблюдения за пожарами и мониторинга экологической ситуации.

Также на совещании озвучили имеющиеся проблемы с организацией охраны. Директор национального парка Александр Губернаторов отметил, что необходимо усилить контроль за несогласованной деятельностью природопользователей и хозяйствующих субъектов (копка ям, траншей, прокладка линий электропередач и т.д.), за передвижением транспортных средств по территории парка, по пресечению незаконных джип-туров и выявлению снегоходчиков, нарушающих заповедный и особо охраняемый режим. В результате этого наносится колоссальный ущерб природным сообществам - уничтожаются уникальные степные участки на склонах гор, распугиваются животные, что может привести их к гибели, особенно в зимний период. Также необходимо усилить взаимодействие всех отделов и структур парка по пресечению этих грубейших нарушений режима национального парка.

В 2017 году будут приобретены новые лесопатрульные комплексы для всех участковых лесничеств, тракторы и пожарные машины, а также квадрокоптеры и передвижной мобильный пункт контроля за территорией.