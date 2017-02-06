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Олимпийские Спорт

Тольяттинские фигуристы завоевали серебро зимней Универсиады

АЛМА-АТА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин стали призерами XXVIII зимней Всемирной Универсиады, проходящей в Алмате. Спортсмены Самарской области выиграли серебряные медали в танцах на льду.

Фото: http://sport.mstm.samregion.ru

После короткой программы тольяттинский дуэт (тренер — Олег Судаков, Центр спортивной подготовки Самарской области) занимал второе место. Лидерство захватили украинцы Александра Назарова — Максим Никитин, имевшие преимущество в 0,16 балла. После произвольной программы фигуристы из Украины сохранили за собой первое место (165,62 балла), Евдокимова и Базин остались вторыми, завоевав серебро (156, 96 балла).

 "Короткий танец нам удался, о чем говорят набранные баллы. Но перед вторым выступлением  у меня поднялась температура, даже с утра она была выше 38 градусов. По жребию нам предстояло выходить на лед последними, и во время ожидания я больше всего боялся, что мне станет совсем плохо. Поэтому произвольный танец у нас не очень получился. Тем не менее, мы  стали серебряными призерами Универсиады, что очень хорошо", — отметил Егор Базин.

Напомним, что ранее золотую и серебряную медали Универсиады завоевал лыжник Самарской области Валерий Гонтарь, у которого запланировано еще два старта, сообщает министерство спорта Самарской области.

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