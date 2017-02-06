Тольяттинские фигуристы завоевали серебро зимней Универсиады

Тольяттинские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин стали призерами XXVIII зимней Всемирной Универсиады, проходящей в Алмате. Спортсмены Самарской области выиграли серебряные медали в танцах на льду.
После короткой программы тольяттинский дуэт (тренер — Олег Судаков, Центр спортивной подготовки Самарской области) занимал второе место. Лидерство захватили украинцы Александра Назарова — Максим Никитин, имевшие преимущество в 0,16 балла. После произвольной программы фигуристы из Украины сохранили за собой первое место (165,62 балла), Евдокимова и Базин остались вторыми, завоевав серебро (156, 96 балла).
"Короткий танец нам удался, о чем говорят набранные баллы. Но перед вторым выступлением у меня поднялась температура, даже с утра она была выше 38 градусов. По жребию нам предстояло выходить на лед последними, и во время ожидания я больше всего боялся, что мне станет совсем плохо. Поэтому произвольный танец у нас не очень получился. Тем не менее, мы стали серебряными призерами Универсиады, что очень хорошо", — отметил Егор Базин.
Напомним, что ранее золотую и серебряную медали Универсиады завоевал лыжник Самарской области Валерий Гонтарь, у которого запланировано еще два старта, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!