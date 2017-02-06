Самарца подозревают в оскорблении судьи

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в оскорблении судьи, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, 28 декабря 2016 г. подозреваемый в зале суда Кировского района оскорбил судью. Расследование уголовного дела продолжается.