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Экономика и бизнес

Самарские компании потратили 29,6 млрд рублей на интернет-закупки

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: фото компании

В прошлом году самарские компании закупили через Интернет товаров и услуг на 29,6 млрд. рублей. По данным электронной торговой площадки B2B-Center, всего в 2016 году в системе прошло более 4000 торговых процедур с адресом поставки в регион.

"Корпоративная торговля - это рынок заказчика, который самостоятельно выбирает лучшее предложение на рынке, - рассказал Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center. - В непростые времена все хотят сэкономить, поэтому крупные компании отказываются от сбора бумажных предложений и переводят закупки в электронную форму. Соответственно, поставщики, которые хотят получить новых клиентов и заказы, должны уметь пользоваться этим инструментом. Более того, площадка облегчает их работу, ведь на одной платформе они могут отслеживать и участвовать в закупках нескольких тысяч заказчиков со всей России".

Сегодня B2B-Center уже используют 8,5 тысяч компаний из Самарской области. Наиболее активны электроэнергетические и телекоммуникационные компании, машиностроительные и оборонные предприятия области, а также их поставщики. Одним из крупнейших заказчиков, работающих на площадке, является ОАО "АвтоВАЗ".

Через Интернет компании закупают энергетическое и промышленное оборудование, транспорт и запасные части, инструменты и металлопродукцию, строительные материалы, ГСМ и резинотехнические изделия, программное обеспечение и товары для офиса. Они также отбирают подрядчиков на строительство и реконструкцию различных объектов, проведение проектных работ, ремонт и техническое обслуживание систем и оборудования, а также проведение маркетинговых мероприятий.

Научиться работать на электронной торговой площадке самарский бизнес сможет на бесплатном семинаре B2B-Center, который пройдет в столице области 17 февраля 2017 года.

Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации.

Подробнее о мероприятии: по тел. 8-800-555-85-19* (доб. 7215, 7235) или по e-mail event@b2b-center.ru.

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Не все так просто в королевстве(

Alex V 12 января 2017 18:43 "С.И.Т.И.": испытание на прочность закаляет

Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает

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Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

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