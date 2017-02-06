В области уничтожено 119 кг подкарантинных овощей и фруктов из Таджикистана

В Самарской области уничтожено 119 кг подкарантинной продукции из Таджикистана.

Информация об этом опубликована 6 февраля на сайте управления Россельхознадзора по региону.

С 30 января по 5 февраля на пункте пропуска международного аэропорта "Курумоч" досмотрен 31 рейс.

В итоге принято решение о запрете ввоза на территорию региона 119 кг подкарантинной продукции, а именно овощей, фруктов, крупы и орехов, привезенных из Таджикистана.

Вся продукция была уничтожена.