В области уничтожено 119 кг подкарантинных овощей и фруктов из Таджикистана

В Самарской области уничтожено 119 кг подкарантинной продукции из Таджикистана.
Информация об этом опубликована 6 февраля на сайте управления Россельхознадзора по региону.
С 30 января по 5 февраля на пункте пропуска международного аэропорта "Курумоч" досмотрен 31 рейс.
В итоге принято решение о запрете ввоза на территорию региона 119 кг подкарантинной продукции, а именно овощей, фруктов, крупы и орехов, привезенных из Таджикистана.
Вся продукция была уничтожена.
Последние комментарии
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А Волга она одна.
Не все так просто в королевстве(
Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги