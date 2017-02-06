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Министерства и ведомства Экономическая политика

Налогоплательщики региона в 2016 г. оспаривали 17,8 млрд рублей

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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УФНС России по Самарской области подведены итоги работы по урегулированию налоговых споров за 2016 г. , сообщил сайт ведомства. Сумма оспариваемых налогоплательщиками региона выплат в прошлом году составила почти 18 млрд рублей.

За 2016 г. количество жалоб, поступивших в Управление ФНС России по области, на акты ненормативного характера налоговых органов региона, действия (бездействие) их должностных лиц снизилось по сравнению с прошлым годом на 0,7%. В частности, это снижение коснулось жалоб от индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

За 2016 г. УФНС России по области удовлетворено полностью или частично 51,1% жалоб от числа рассмотренных, что на 6,1 процентных пункта больше по сравнению с прошлым годом.

По сравнению с 2015 г. наблюдается значительный рост оспариваемых налогоплательщиками сумм по жалобам на 68,7% (с 10,6 млрд руб. до 17,8 млрд рублей). Данное увеличение оспариваемых сумм связано с крупными доначислениями налогов по результатам камеральных и выездных налоговых проверок, проведенных в 2015 и 2016 годах.

Процент удовлетворенных сумм требований по результатам рассмотрения жалоб снизился на 3,8%.
В результате процедуры досудебного урегулирования налоговых споров за прошедший год налогоплательщики меньше обращались в суд по обжалованию ненормативных актов налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц.

Количество решений судов, вынесенных в отчетном периоде по искам налогоплательщиков, предъявленных к налоговым органам, снизилось на 13,4% (с 276 решений за 2015 г. до 239 решений за 2016 год).

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