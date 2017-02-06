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Растениеводство АПК и пищепром

Самарская область входит в ТОП-10 ведущих регионов РФ по показателю застрахованной площади посевов

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область – второй по показателю застрахованной площади посевов (263 тыс. га) регион в ПФО - входит по этому показателю в десятку ведущих субъектов РФ, сообщил сайт регионального минсельхоза.

Национальный союз агростраховщиков вручил благодарственные грамоты и почетные награды за меры по эффективному развитию агрострахования по итогам 2016 г. представителям органов АПК семи регионов Российской Федерации.

Награды получили Краснодарский и Ставропольский края, Республика Татарстан, Курская, Орловская, Белгородская и Самарская области.

Церемония награждения состоялась в рамках Всероссийского агрономического совещания, организованного Министерством сельского хозяйства РФ 1 февраля в Москве.

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Последние комментарии

Михаил Вдовин 10 июля 2015 13:59 Режим ЧС из-за засухи введен в Елховском и Алексеевском районах

А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?

Александр Петров 05 февраля 2015 14:19 Управляющий "Шигонского агрохолдинга" взыскал с компании 562 тыс. руб. за свои услуги

Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.

Олег З.............. 14 января 2015 19:16 Рыбхоз "Кутулук" оштрафован на 5 тыс. руб. за уклонение от проверки Россельхознадзора

Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член

михаил вдовин 05 ноября 2014 14:45 В Самарской области овощи подорожали в среднем на 7%

Стабильными остались цены на мясную. молочную, хлебную продукцию. Так они подорожали раньше на 30- 50%.

михаил вдовин 25 августа 2014 08:36 На площади им. Куйбышева свою продукцию представили более двухсот аграриев губернии

Был в субботу в полдень- народу не так много, торговцев тоже- есть пустые палатки. Цены как везде на рынках, много меда. Вот, пожалуй, и все. Зачем устраивать базар в центре города? Нормально работать власть научится когда нибудь?

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