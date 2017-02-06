Самарская область входит в ТОП-10 ведущих регионов РФ по показателю застрахованной площади посевов

Самарская область – второй по показателю застрахованной площади посевов (263 тыс. га) регион в ПФО - входит по этому показателю в десятку ведущих субъектов РФ, сообщил сайт регионального минсельхоза.
Национальный союз агростраховщиков вручил благодарственные грамоты и почетные награды за меры по эффективному развитию агрострахования по итогам 2016 г. представителям органов АПК семи регионов Российской Федерации.
Награды получили Краснодарский и Ставропольский края, Республика Татарстан, Курская, Орловская, Белгородская и Самарская области.
Церемония награждения состоялась в рамках Всероссийского агрономического совещания, организованного Министерством сельского хозяйства РФ 1 февраля в Москве.
Последние комментарии
А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?
Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.
Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член
Стабильными остались цены на мясную. молочную, хлебную продукцию. Так они подорожали раньше на 30- 50%.
Был в субботу в полдень- народу не так много, торговцев тоже- есть пустые палатки. Цены как везде на рынках, много меда. Вот, пожалуй, и все. Зачем устраивать базар в центре города? Нормально работать власть научится когда нибудь?