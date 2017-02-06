Самарская область входит в ТОП-10 ведущих регионов РФ по показателю застрахованной площади посевов

Самарская область – второй по показателю застрахованной площади посевов (263 тыс. га) регион в ПФО - входит по этому показателю в десятку ведущих субъектов РФ, сообщил сайт регионального минсельхоза.

Национальный союз агростраховщиков вручил благодарственные грамоты и почетные награды за меры по эффективному развитию агрострахования по итогам 2016 г. представителям органов АПК семи регионов Российской Федерации. Награды получили Краснодарский и Ставропольский края, Республика Татарстан, Курская, Орловская, Белгородская и Самарская области. Церемония награждения состоялась в рамках Всероссийского агрономического совещания, организованного Министерством сельского хозяйства РФ 1 февраля в Москве.