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В Похвистнево 34 семьи получили ключи от новых квартир

ПОХВИСТНЕВО. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 6 февраля, в Похвистневе состоялось торжественное вручение ключей жителям нового дома по ул. Бережкова, 12, построенного по программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории г. о. Похвистнево Самарской области до 2017 года", сообщает администрация города.

В трехэтажный многоквартирный дом общей площадью 1148 кв. м в ближайшее время переселятся 34 семьи из аварийных домов по ул. Ново-Полевая, 38, Ново-Полевая, 40, Кооперативная, 156, Кооперативная, 7а.

В квартиры с чистовой отделкой подведены газ, вода, установлены входные и межкомнатные двери, оконные стеклопакеты, газовые плиты, индивидуальные котлы отопления, приборы учета, сантехника.

Светлые теплые комнаты очень порадовали новоселов. Они тщательно осмотрели жилье и остались довольны увиденным.

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