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Общество

На Масленицу в Сызрани перекроют движение для автотранспорта

СЫЗРАНЬ. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Сызрани сообщает, что в период проведение народного гуляния "Масленица" в городе будет временно прекращено движение транспортных средств.

Это касается участка автомобильной дороги по ул. Советская от пересечения ул. Советская — ул. Володарского до пересечения ул. Советская — ул. Победы с 10:00 до 16:00 на время проведения городского праздника.

В это время движение будет организовано по ул. Ульяновская от пересечения ул. Ульяновская — ул. Победы до пересечения ул. Ульяновская — ул. Володарского в прямом и обратном направлении.

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