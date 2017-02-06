На Масленицу в Сызрани перекроют движение для автотранспорта

Администрация Сызрани сообщает, что в период проведение народного гуляния "Масленица" в городе будет временно прекращено движение транспортных средств.
Это касается участка автомобильной дороги по ул. Советская от пересечения ул. Советская — ул. Володарского до пересечения ул. Советская — ул. Победы с 10:00 до 16:00 на время проведения городского праздника.
В это время движение будет организовано по ул. Ульяновская от пересечения ул. Ульяновская — ул. Победы до пересечения ул. Ульяновская — ул. Володарского в прямом и обратном направлении.
Последние комментарии
По адресу Средне-Садовая 59/55 нет отопления с 28.01.17. Люди замерзают. Спасибо за то, что обратили на это внимание.
У нас экстренные службы как будто в информационном вакууме. Кто как не они должны первыми узнавать о ЧП? А если люди задохнутся от постоянно горящего газа? Кто будет виноват? А кто заплатит за постоянно работающие обогреватели? Представляю, какие счета выставят потом жителям этого дома. Интересно, горячую воду и отопление как посчитают?
А сколько всего было уничтожено при сносе исторической Самары! Потерян уникальный пласт культурного наследия. Печалька.
А почему Министерство обороны должно Вас обеспечивать жильем. Вы обеспечены и в силу ЖК РФ и проживаете там. А кто не имеет права проживать тот должен быть выселен. Халяву все хотят получать.
Молодцы! Интересный объект для мировой науки!Главное спасли от разрушения.