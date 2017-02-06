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Футбол Спорт

"Крылья Советов" на сборах проиграли тираспольскому "Шерифу" - 0:2

БЕЛЕК. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 6 февраля, на сборах в турецком Белеке "Крылья Советов" в контрольном матче встречались с тираспольским "Шерифом".

Самарцы всухую проиграли - 0:2, сообщает официальный сайт клуба.

"Крылья Советов": Лория, Ятченко (Зотов, 67'), Чочиев, Бато (Божин, 65'), Надсон, Таранов, Родич (Зинков, 63'), Гаджибеков (Цвейба, 65'), Башкиров (Визнович, 63'), Паскуато, Корниленко (Садик, 46').

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