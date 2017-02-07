В Самаре пройдет итоговая выставка декоративно-прикладного творчества "Рожденные в сердце России"

В музее им. Алабина 9 февраля в 14.00 состоится открытие итоговой выставки изделий декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области в рамках IV Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России".

Организаторы посвятили фестиваль Году Российского кино, который был объявлен в 2016 году. Мастера, принявшие участие в выставке, раскрыли эту тему через призму народного искусства, соединив традиции и современность, отпустив свою фантазию в мир синематографа.

Посетители увидят работы, представляющие образы узнаваемых киногероев, а сама выставка — это символические кинопробы для предметов, достойных стать антуражем для киносказки, в лучших традициях отечественного кинематографа.

На отборочный тур поступило более 700 работ. Эксперты оценивали работы, исходя из трех номинаций: "Традиционные народные художественные ремесла и промыслы Самарской области", "Современное декоративно-прикладное творчество", "Изделия и работы на популярные темы российского кинематографа". Были отобраны наиболее интересные изделия, выдержавшие проверку по различным критериям. Именно они представлены на выставке.

В рамках выставки будут проходить мастер-классы по лозоплетению, кубовой набойке, ткачеству, гончарству и другим видам традиционного и современного декоративно-прикладного творчества.

Выставка изделий декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области "Рожденные в сердце России" продлится с 9 по 18 февраля 2017 года.