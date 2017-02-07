16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"КОШЕЛЕВ-проект" объявил конкурс на лучшее оформление нового арт-объекта Красные в который раз "заняли" Самару Фестиваль "Рожденные в сердце России" открыли гости из Крыма Четвертый губернский фестиваль "Рожденные в сердце России" откроется 5 октября Театральная реальность Александра Хохлова

Народное творчество Культура

В Самаре пройдет итоговая выставка декоративно-прикладного творчества "Рожденные в сердце России"

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати

В музее им. Алабина 9 февраля в 14.00 состоится открытие итоговой выставки изделий декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области в рамках IV Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России".

Фото: http://www.alabin.ru

Организаторы посвятили фестиваль Году Российского кино, который был объявлен в 2016 году. Мастера, принявшие участие в выставке, раскрыли эту тему через призму народного искусства, соединив традиции и современность, отпустив свою фантазию в мир синематографа.

Посетители увидят работы, представляющие образы узнаваемых киногероев, а сама выставка — это символические кинопробы для предметов, достойных стать антуражем для киносказки, в лучших традициях отечественного кинематографа.

На отборочный тур поступило более 700 работ. Эксперты оценивали работы, исходя из трех номинаций: "Традиционные народные художественные ремесла и промыслы Самарской области", "Современное декоративно-прикладное творчество", "Изделия и работы на популярные темы российского кинематографа". Были отобраны наиболее интересные изделия, выдержавшие проверку по различным критериям. Именно они представлены на выставке.

В рамках выставки будут проходить мастер-классы по лозоплетению, кубовой набойке, ткачеству, гончарству и другим видам традиционного и современного декоративно-прикладного творчества.

Выставка изделий декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области "Рожденные в сердце России" продлится с 9 по 18 февраля 2017 года.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 24 июля 2015 15:19 Фестиваля "Ратное дело" в 2015 году не будет

Жаль.

Irina Anisimova 27 июня 2015 15:44 Фестиваль красок в Самаре перенесен с 27 июня на 1 августа

В какую цену будут пакетики с краской?)

Genry Pirat 29 апреля 2015 12:14 В ДК Железнодорожников состоялся концерт, посвященный 70-летию Победы

а кто из "верхов" присутствовал на ауди и тайоте лэнд крузере? аж с тремя экипажами ДПСа. ироды...

Татьяна Чап 05 июля 2014 17:17 Национальный праздник с представлениями у костра по мотивам мордовской мифологии пройдет в Безенчукском районе

Только, что вокальный ансамбль "Песни России" вернулся с фестиваля. Впечатления не забываемые. Радость общения с творческими людьми переполняет душу! Спасибо всем организаторам фестиваля!

Фото на сайте

В Самаре состоялась реконструкция событий, охвативших город в 1918 году

В Самаре состоялась реконструкция событий, охвативших город в 1918 году

В Ширяево отметили день рождения Ильи Репина

В Ширяево отметили день рождения Ильи Репина

В селе Богатое отметили юбилей народного хореографического коллектива "Грация"

В селе Богатое отметили юбилей народного хореографического коллектива "Грация"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5