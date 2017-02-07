В Тольятти нерадивого отца пытаются через суд лишить опеки над дочерью

В Тольятти нерадивого отца пытаются через суд лишить опеки над 12-летней дочерью, пишет samara.kp.ru.

Три года назад мама девочки умерла. На тот момент родители Ксюши уже были в разводе и она осталась жить с бабушкой и дедушкой. Тем не менее, опекуном ребенка назначили ее отца, который к тому времени уже пять лет жил в другой семье. Пенсию по утере кормильца также оформили на отца девочки, который не навещает Ксюшу и даже не звонит ей.

"Пенсию 6,4 тыс. руб. мы ни разу не видели, — рассказывает бабушка Ксюши Евгения Васильевна. — После смерти мамы Ксюши опека сразу встала на сторону отца. Соцработники настраивали Ксюшу, чтобы она жила с ним, но внучка наотрез отказалась, прямым текстом всем сказала, что не желает этого. Первое время отец ей помогал, платил за школьные обеды и даже дал 10 тыс. руб. на велосипед. Но постепенно перестал звонить. Я его прошу, мол, Алексей, дай денег, Ксюше колготки надо купить, а он говорит, что у него их нет".

После того как в семейном конфликте стала разбираться "Комсомолка", выяснилось, что пенсия изначально перечислялась на банковский счет опекуна — законного представителя, то есть отца Ксюши. Один раз он снял с этого счета 32 тыс. руб. и потратил на собственные нужды. Когда об этом узнали в опеке, то обязали его открыть счет на имя Ксении. Сейчас деньги перечисляются на него. Их никто не может снять, только Ксения, когда ей исполнится 18 лет. Сейчас на счету больше 100 тыс. рублей.

"Но нам деньги нужны сейчас, — говорит бабушка. — Секция, кружки, школа, потом будет выпускной… на подростков много трат".

Но больше всего родных тревожит тот факт, что бабушка не имеет законного права представлять интересы внучки ни в больнице, ни в школе, в общем, нигде.

"Понимаете, даже если случится что-то, не дай бог, мне ведь даже в больнице о ее самочувствии никто ничего не скажет, — продолжает Евгения Васильевна. — Я ни больничный оформить не могу, ни ей путевку в санаторий. Везде спрашивают, дескать, вы ей кто? Никто!"

В прошлом году, когда Ксюша виделась с отцом, она сама попросила его отказаться от опеки и оформить документы на бабушку. Тот обещал подумать, но отказался.

Дозвонившись в отдел опеки по Центральному району Тольятти, нам сказали, что в курсе проблем этой семьи.

"Если опеку передадут бабушке, то девочке назначат пенсию 6,8 тыс. руб., после установления опеки в общем порядке опекуну будет выплачено единовременное пособие на ребенка — 16,4 тыс. руб., и бабушка сможет распоряжаться пенсией внучки. Кроме того, у девочки будут все социальные гарантии, как у ребенка-сироты", — комментирует руководитель Управления опеки и попечительства мэрии Тольятти Ольга Скотникова.

По словам сотрудников, они несколько раз пытались договориться с отцом девочки. Бесполезно. Соцработниками был подан иск в суд с требованием лишить отца Ксюши родительских прав. Но судья встал на сторону отца, и обжаловать решение не получилось.

С самим отцом изданию поговорить не удалось. Мужчина отказался, сославшись на плотный график работы.

На этой неделе в Тольятти должен состояться суд по вопросу лишения родительских прав и передачи права опеки бабушке.