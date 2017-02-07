Иван Ургант пошутил над грабителем, прошедшим на лыжах 30 км до магазина в Кошкинском районе

В своем вечернем шоу 6 февраля Иван Ургант пошутил над мужчиной, который ограбил магазин в Кошкинском районе Самарской области, пройдя для этого 30 км на лыжах.
Напомним, 2 февраля в с. Надеждино в магазин зашел мужчина с лыжами. В результате правоохранители в буквальном смысле вышли на его след. Предполагаемый преступник передвигался по полю на лыжах в направлении Ульяновской области. Подозреваемого задержали еще до прибытия в пункт назначения.
Ургант поделил выручку, составившую 1,9 тыс. руб., на километраж. "По 60 руб. за километр", — пошутил ведущий.
"Самарская" шутка начинается на исходе четвертой минуты программы.
Последние комментарии
скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас
Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!
ху из "Катя Плетнева"
Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.
Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,