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Светская хроника

Иван Ургант пошутил над грабителем, прошедшим на лыжах 30 км до магазина в Кошкинском районе

МОСКВА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В своем вечернем шоу 6 февраля Иван Ургант пошутил над мужчиной, который ограбил магазин в Кошкинском районе Самарской области, пройдя для этого 30 км на лыжах.

Напомним, 2 февраля в с. Надеждино в магазин зашел мужчина с лыжами. В результате правоохранители в буквальном смысле вышли на его след. Предполагаемый преступник передвигался по полю на лыжах в направлении Ульяновской области. Подозреваемого задержали еще до прибытия в пункт назначения.

Ургант поделил выручку, составившую 1,9 тыс. руб., на километраж. "По 60 руб. за километр", — пошутил ведущий.

"Самарская" шутка начинается на исходе четвертой минуты программы.

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