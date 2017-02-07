Врачи "скорой помощи" Самары спасали отравившуюся угарным газом женщину

В понедельник, 6 февраля, примерно в пять часов вечера, по предварительным данным, в одном из частных домов по ул. Раздольной в районе бывшего совхоза "Волгарь" почувствовала себя плохо женщина в возрасте около 35 лет, отравившаяся угарным газом.

Для нее была вызвана "скорая". Оперативно прибывшие врачи городской службы "03" оказали пострадавшей необходимую помощь, после чего она почувствовала себя лучше и от госпитализации отказалась.