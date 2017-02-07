Врачи "скорой помощи" Самары спасали отравившуюся угарным газом женщину

В понедельник, 6 февраля, примерно в пять часов вечера, по предварительным данным, в одном из частных домов по ул. Раздольной в районе бывшего совхоза "Волгарь" почувствовала себя плохо женщина в возрасте около 35 лет, отравившаяся угарным газом.
Для нее была вызвана "скорая". Оперативно прибывшие врачи городской службы "03" оказали пострадавшей необходимую помощь, после чего она почувствовала себя лучше и от госпитализации отказалась.
Последние комментарии
у него перелом нижних позвонков разрыв кишечника,всё плохо сейчас он в реанимации надеемся обойдётся
Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!
Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!
Обалдеть... Сочувствую
Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?