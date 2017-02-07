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В Самаре определились победители регионального финала Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 4 февраля, во Дворце спорта "Кристалл" определились победители регионального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А. В. Тарасова.

Проект по поддержке детского и юношеского хоккея в регионах округа является одним из приоритетных и реализуется под патронатом полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

Организаторами соревнований на территории Самарской области выступают министерство спорта Самарской области, министерство науки и образования Самарской области, Федерация хоккея по Самарской области.

Всего в региональных соревнованиях этого сезона приняли участие 79 команд из 33 муниципальных образований Самарской области, общее количество игроков составило почти 1300 человек.

В решающих матчах участвовали 9 команд из трех возрастных категорий — 2002-2003, 2004-2005 и 2006–2007 годов рождения. Финальный турнир проходил по круговой системе в один круг. Победителями регионального этапа стали команды, набравшие наибольшее количество очков в своих возрастных категориях.

В подведении итогов игр и церемонии награждения принял участие главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан. От имени Михаил Бабича он поздравил всех участников, их родителей и организаторов с успешным завершением регионального этапа Всероссийских соревнований.

"В Самарской области "Золотая шайба" — самый массовый детско-юношеского турнир. Популярность этого вида спорта с каждым годом возрастает. Самарская область обладает хорошим потенциалом развития инфраструктуры для занятий хоккеем", — отметил Сергей Чабан.

Все победители и призеры получили кубки и медали, а также специальные призы от полномочного представителя президента РФ в ПФО — сертификаты на приобретение клюшек, и сертификаты на приобретение амуниции номиналом 50 и 100 тыс. рублей.

В младшей возрастной группе I место заняла команда "Лада" (г.о.Тольятти); II — "Комета-7" (г.о.Самара); III — "Шершни" (м.р.Пестравский).

В средней возрастной группе: I место — "Меридиан" (г.о.Самара); II — "СпортГрад" (г.о.Отрадный); III — "Волгарь" (г.о.Тольятти).

Старшая возрастная группа: "Чайка-1" (г.о.Самара); ХК "Марат" (м.р.Ставропольский); III — "Вымпел" (м.р.Красноярский).

Не остались без наград и тренеры команд. Наставники команд-победителей получили сертификаты номиналом 10 тыс. рублей. Такими же сертификатами были награждены лучшие тренеры из муниципальных образований — Борис Денисов (м.р. Красноярский), Олег Шлыков (м.р. Пестравский) и Владимир Железнов (м.р. Кошкинский).

Лучшие команды по итогам регионального турнира примут участие в Суперфинале Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба", который состоится в Сочи на олимпийских объектах в марте и апреле 2017 года.

Лучшая сельская команда Самарской области в старшей возрастной группе представит губернию на финальном турнире "Золотая шайба" в Краснодарском крае с 11 по 19 февраля 2017 года.

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