В Самаре определились победители регионального финала Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"

В субботу, 4 февраля, во Дворце спорта "Кристалл" определились победители регионального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А. В. Тарасова.
Проект по поддержке детского и юношеского хоккея в регионах округа является одним из приоритетных и реализуется под патронатом полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.
Организаторами соревнований на территории Самарской области выступают министерство спорта Самарской области, министерство науки и образования Самарской области, Федерация хоккея по Самарской области.
Всего в региональных соревнованиях этого сезона приняли участие 79 команд из 33 муниципальных образований Самарской области, общее количество игроков составило почти 1300 человек.
В решающих матчах участвовали 9 команд из трех возрастных категорий — 2002-2003, 2004-2005 и 2006–2007 годов рождения. Финальный турнир проходил по круговой системе в один круг. Победителями регионального этапа стали команды, набравшие наибольшее количество очков в своих возрастных категориях.
В подведении итогов игр и церемонии награждения принял участие главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан. От имени Михаил Бабича он поздравил всех участников, их родителей и организаторов с успешным завершением регионального этапа Всероссийских соревнований.
"В Самарской области "Золотая шайба" — самый массовый детско-юношеского турнир. Популярность этого вида спорта с каждым годом возрастает. Самарская область обладает хорошим потенциалом развития инфраструктуры для занятий хоккеем", — отметил Сергей Чабан.
Все победители и призеры получили кубки и медали, а также специальные призы от полномочного представителя президента РФ в ПФО — сертификаты на приобретение клюшек, и сертификаты на приобретение амуниции номиналом 50 и 100 тыс. рублей.
В младшей возрастной группе I место заняла команда "Лада" (г.о.Тольятти); II — "Комета-7" (г.о.Самара); III — "Шершни" (м.р.Пестравский).
В средней возрастной группе: I место — "Меридиан" (г.о.Самара); II — "СпортГрад" (г.о.Отрадный); III — "Волгарь" (г.о.Тольятти).
Старшая возрастная группа: "Чайка-1" (г.о.Самара); ХК "Марат" (м.р.Ставропольский); III — "Вымпел" (м.р.Красноярский).
Не остались без наград и тренеры команд. Наставники команд-победителей получили сертификаты номиналом 10 тыс. рублей. Такими же сертификатами были награждены лучшие тренеры из муниципальных образований — Борис Денисов (м.р. Красноярский), Олег Шлыков (м.р. Пестравский) и Владимир Железнов (м.р. Кошкинский).
Лучшие команды по итогам регионального турнира примут участие в Суперфинале Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба", который состоится в Сочи на олимпийских объектах в марте и апреле 2017 года.
Лучшая сельская команда Самарской области в старшей возрастной группе представит губернию на финальном турнире "Золотая шайба" в Краснодарском крае с 11 по 19 февраля 2017 года.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.