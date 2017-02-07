Тольяттинская игра DayR продолжает завоевывать мировую аудиторию

Пару лет назад независимая компания разработчиков tltGames из Тольятти выпустила игру для смартфонов DayR Survival о выживании в постъядерном СССР. На сегодня суммарное количество ее скачиваний превысило три миллиона, игра может похвастаться большим и чрезвычайно активным фанатским сообществом, а на днях появилась ее версия на немецком и испанском.

Поводом для этой заметки должен был стать выход второй части DayR, анонсированный на весну 2017 года. Между тем в беседе с tltGames выяснилось, что до сиквела у них руки еще не дошли — интерес к игре стабильно велик, и армию ее игроков пока устраивают периодические обновления. С последним из них она получила немецкий и испанский языки локализации.

Путь к международной популярности начинался прозаично. "Первая версия, так называемая, тетрадная, была придумана Олегом Шабровым, — рассказывает один из основателей tltGames Алексей Шурохов. — Графика и геймплей были написаны на коленке одним Олегом, в игре был рандомный лут (случайное выпадение добычи, — прим. автора), и карта России. В то время мы с партнером собирали команду, чтобы начать разрабатывать мобильные игры, и наткнулись на резюме Олега. Пригласили на собеседование в качестве геймдизайнера. Спустя несколько месяцев работы над новыми проектами было принято решение выкупить DayR у Олега. Тогда, в 2015 году, мы начали работу над тем DayR, который вы видите сейчас. С нуля нарисовали графику, и переписали код".

В современной версии игры главный герой приходит в себя в городке близ Мурманска и обнаруживает, что по СССР нанесен ядерный удар. Он смутно помнит о квартире и семье во Владивостоке и начинает путешествие через страну, в ходе которого ему предстоит оценить масштабы катастрофы и выяснить причины произошедшего. В пути герой вынужден бороться с жаждой, голодом, болезнями, радиацией, мародерами и прочими невзгодами. Для этого ему нужно освоить навыки производства всевозможных полезных вещей — от еды до транспортных средств. Графически игра оформлена просто, однако знакомые с Тольятти могут встретить в ней узнаваемые картинки.

"Конечно, Тольятти повлиял на игру — все художники отсюда, — говорит Шурохов. — Например, во вступительном ролике у панорамы с горящими домами есть небольшое сходство с Новым городом, если посмотреть на него с поля на Южном шоссе. Из "пасхалок" (секретов, — прим. автора) есть электромобиль который стоит в Тольятти, тайная разработка АвтоВАЗ".

Создатели не скрывают, что многое в DayR вдохновлено главным постъядерным хитом Fallout. Доходит до цитат, если взглянуть на интерфейс. Однако заслуга tltGames в создании оригинальной, чрезвычайно увлекательной игровой механики, удерживающей игрока у смартфона долгие часы.

"Спустя два года мы так и не приблизились к концу разработки. Осталось много нереализованных идей и планов, — подводит итог Алексей Шурохов. — Откровенно говоря мы переоценили свои силы, когда анонсировали вторую часть. Мы продолжаем дорабатывать текущую версию, анализируем отзывы игроков, собираем аналитику по предложениям и добавляем в игру. С этого года мы работаем по новой системе — каждый месяц выпускаем обновление. Так очень скоро мы приблизимся к разработке второй части, добавив в текущую игру все то, что хотели бы".