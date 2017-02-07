Власти Самары не нашли поставщика квартир по госцене для переселения из ветхого и аварийного жилья

Департамент градостроительства Самары не смог найти поставщика 17 квартир для переселения горожан из ветхого и аварийного жилья. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Торги на приобретение 17 однокомнатных и двухкомнатных квартир общей площадью 774,8 кв. метров были объявлены 8 декабря 2016 г., за это время в аукционную документацию несколько раз вносились изменения.
По условиям закупки стоимость 1 кв. м жилья должна была стоить 34146 рублей. Общая стоимость контракта составляла 26,4 млн рублей.
Однако за два месяца застройщиков, желающих предоставить квартиры для переселенцев из ветхого и аварийного жилья по госцене так и не нашлось.
Последние комментарии
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.
нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара
Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))
Уберите уже его из города насовсем.
а дальше где будут строить?для переселенцев с аварийного жилья