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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Власти Самары не нашли поставщика квартир по госцене для переселения из ветхого и аварийного жилья

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары не смог найти поставщика 17 квартир для переселения горожан из ветхого и аварийного жилья. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Торги на приобретение 17 однокомнатных и двухкомнатных квартир общей площадью 774,8 кв. метров были объявлены 8 декабря 2016 г., за это время в аукционную документацию несколько раз вносились изменения.

По условиям закупки стоимость 1 кв. м жилья должна была стоить 34146 рублей. Общая стоимость контракта составляла 26,4 млн рублей.

Однако за два месяца застройщиков, желающих предоставить квартиры для переселенцев из ветхого и аварийного жилья по госцене так и не нашлось.

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