Состоялось семнадцатое заседание Союза банков Самарской области

2 февраля 2017 года в Самаре состоялось семнадцатое заседание НП "Союз банков Самарской области", в котором приняли участие представители банков, Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, Отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России.
На этом заседании подведены итоги социально-экономического развития Самарской области в 2016 году, рассмотрены нововведения, касающиеся банковского регулирования, и вопросы по расширению состава союза.
Председатель Правления ПАО "АК Банк" Григорий Оганесян выступил с докладом об итогах двух мероприятий, в которых он принимал участие в качестве заместителя председателя НП "Союз банков Самарской области". Речь идет о встрече руководителей региональных банковских объединений с Председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной и о совместном заседании Совета АРБ и Всероссийского совета региональных банковских объединений, состоявшихся в декабре 2016 года.
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Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.
предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.