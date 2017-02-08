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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин: "Одно из главных условий развития региона - укрепление научно-образовательного потенциала"

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 8 февраля, губернатор Николай Меркушкин поздравил работников научной сферы Самарской области с Днем российской науки.

Фото: Архив «ВН»

"Сегодня одним из главных условий устойчивого развития региона, страны в целом является активная работа на будущее, укрепление научно-образовательного потенциала общества, - говорится в поздравлении. - От того, насколько успешны люди науки, насколько востребованы их знания и навыки, зависят качество и конкурентоспособность нашей экономики".

Губернатор подчеркнул, что региональное правительство создает все условия для укрепления научной базы, внедрения в производство инновационных технологий, эффективного решения задачи импортозамещения, экспорта продукции интеллектуального труда.

"Уверенно продвигается в рейтингах и стремится подняться в топ-100 лучших вузов мира Самарский университет. СамГТУ, ставший опорным вузом региона, и СамГМУ, возглавивший научно-образовательный кластер медицинских вузов Поволжья, укрепляют свои позиции, - сообщил глава региона. - Ведутся работы по созданию научно-образовательного и технико-внедренческого комплекса "Гагарин-центр".

По словам руководителя области, ярким подтверждением того, что Самарская область - один из признанных научных и университетских центров России, служит избрание академиками РАН самарских ученых Виктора Сойфера и Федора Гречникова.

Николай Меркушкин поблагодарил всех работников научной сферы за преданность своему делу, настойчивость в достижении поставленных целей, стремление поставить науку на службу обществу, на службу людям.

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по чаще приезжайте Жорес

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Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

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Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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