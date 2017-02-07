В Самаре разыскивают мужчину, избившего прохожего за 100 рублей

В Кировском районе Самары полиция расследуют уголовное дело, возбужденное по сообщению из больницы им. Середавина, куда в начале января был доставлен 31-летний безработный Никита Г.

Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и перелом двух ребер. Как установили оперативники, на нетрезвого потерпевшего около его дома на ул. Свободы напал неизвестный и требовал 100 руб., для убедительности избивая его руками и ногами. Действия преступника квалифицированы как разбой.