В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов

Из-за аномальных морозов в регионе объявлено штормовое предупреждение.
В период с 7 по 12 февраля местами в Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более.
"Циклонический вихрь, отметившись снегопадами и метелями в нашем регионе, сейчас медленно отходит на юг Урала, — говорится на сайте Приволжского УГМС. — Однако его влияние ещё сохранится в восточных районах Среднего Поволжья. Погоду же западных, а затем и центральных районов, в том числе и Самарской области, будет формировать отрог холодного арктического антициклона. Воздушная масса, опускаясь с северными, северо-восточными потоками, вновь вызовет понижение температуры воздуха. На фоне повышенного атмосферного давления небольшой снег будет выпадать лишь в отдельных районах".
Так, в ночь на среду, 8 февраля, температура воздуха составит -19… -24 °C, местами до -29 °C. Местами пройдет небольшой снег. Днем -15… -20 °C, без осадков.
Такая же низкая температура воздуха ожидается и в четверг, 9 февраля. Местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с, сообщают в Приволжском УГМС.
Последние комментарии
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!
Заметьте, не первый год!
Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"
Согласен с Алексеем полностью. После трала остается пустыня. И это не считая километров сетей , которыми эти барыгобизнесмены уставили всю Волгу и др. водоемы , и им параллелен нерест . Кому война, а кому мать родна. Мелочь на муку, крупняк на рынок. Досадно что штрафы и сроки мизерные. Да и дел на них раз два и обчелся.