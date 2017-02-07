В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов

Из-за аномальных морозов в регионе объявлено штормовое предупреждение.

В период с 7 по 12 февраля местами в Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более.

"Циклонический вихрь, отметившись снегопадами и метелями в нашем регионе, сейчас медленно отходит на юг Урала, — говорится на сайте Приволжского УГМС. — Однако его влияние ещё сохранится в восточных районах Среднего Поволжья. Погоду же западных, а затем и центральных районов, в том числе и Самарской области, будет формировать отрог холодного арктического антициклона. Воздушная масса, опускаясь с северными, северо-восточными потоками, вновь вызовет понижение температуры воздуха. На фоне повышенного атмосферного давления небольшой снег будет выпадать лишь в отдельных районах".

Так, в ночь на среду, 8 февраля, температура воздуха составит -19… -24 °C, местами до -29 °C. Местами пройдет небольшой снег. Днем -15… -20 °C, без осадков.

Такая же низкая температура воздуха ожидается и в четверг, 9 февраля. Местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с, сообщают в Приволжском УГМС.