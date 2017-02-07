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Экология Общество

В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Из-за аномальных морозов в регионе объявлено штормовое предупреждение.

В период с 7 по 12 февраля местами в Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более.

"Циклонический вихрь, отметившись снегопадами и метелями в нашем регионе, сейчас медленно отходит на юг Урала, — говорится на сайте Приволжского УГМС. — Однако его влияние ещё сохранится в восточных районах Среднего Поволжья. Погоду же западных, а затем и центральных районов, в том числе и Самарской области, будет формировать отрог холодного арктического антициклона. Воздушная масса, опускаясь с северными, северо-восточными потоками, вновь вызовет понижение температуры воздуха. На фоне повышенного атмосферного давления небольшой снег будет выпадать лишь в отдельных районах".

Так, в ночь на среду, 8 февраля, температура воздуха составит -19… -24 °C, местами до -29 °C. Местами пройдет небольшой снег. Днем -15… -20 °C, без осадков.

Такая же низкая температура воздуха ожидается и в четверг, 9 февраля. Местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с, сообщают в Приволжском УГМС.

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Согласен с Алексеем полностью. После трала остается пустыня. И это не считая километров сетей , которыми эти барыгобизнесмены уставили всю Волгу и др. водоемы , и им параллелен нерест . Кому война, а кому мать родна. Мелочь на муку, крупняк на рынок. Досадно что штрафы и сроки мизерные. Да и дел на них раз два и обчелся.

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