"Ладья" проиграла "Тюменскому Легиону" — 2:5

В понедельник, 6 февраля, в очередном матче чемпионата МХЛ "Ладья" на своем льду принимала "Тюменский Легион".

Гости открыли счет на 16-й минуте — 0:1. Вскоре хозяева получили численное преимущество на 4 минуты, которое реализовали: после броска Антона Моренца Евгений Грошев подставил клюшку, и шайба влетела в ближний угол ворот Николая Дремина — 1:1.

На 33-й минуте "легионеры" реализовав большинство, а на 37-й увеличили преимущество — 1:3.

На 46-й минуте Евгений Грошев оформил "дубль", пробив голкипера гостей броском со средней дистанции — 2:3. До конца игры Тюмень забросила еще две шайбы, поражение "Ладьи" — 2:5, сообщает официальный сайт клуба.