В рамках Года экологии в Самарской области проведут форумы и экологические конкурсы

Во вторник, 7 февраля, в региональном правительстве состоялся семинар-совещание на тему: "Проведение Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий на территории Самарской области".

В совещании под председательством первого вице-губернатора Александра Нефедова приняли участие главный федеральный инспектор Самарской области Сергей Чабан, представители структурных подразделений правительства региона, Самарской губернской думы, Управления Росприроднадзора по Самарской области, Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры, ФГБУ "Приволжское УГМС", администраций городских округов и муниципальных районов области, Общественной палаты области, регионального Фонда социально-экологической реабилитации, областных ВУЗов, национальных парков и заповедников.

"Наступивший 2017 год указами президента РФ объявлен в нашей стране Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. Сделано это для того, чтобы привлечь внимание к проблемным вопросам, которые существуют в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны", — отметил Александр Нефедов.

Он подчеркнул, что президент обозначил приоритеты: формирование новой системы обращения с твердыми бытовыми отходами, сохранение водных объектов, предотвращение сокращения площади лесного фонда, внедрение наилучших доступных технологий и экологически безопасного транспорта, ликвидация накопленного экологического ущерба, сохранение редких видов животных.

"Большое значение придается также взаимодействию с общественностью, формированию новой экологической культуры, когда бережное отношение к природе, ответственность за состояние окружающей среды является нормой поведения для каждого человека. Особое внимание уделяется экологическому оздоровлению и очищению территорий. Об этом же говорил в своем послании губернатор Николай Меркушкин. Это основные направления, по которым всем нам предстоит работать", — заявил председатель областного правительства.

Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов отметил, что для Самарского региона вопросы обеспечения экологической безопасности являются актуальными, так как область обладает высокоразвитой промышленностью и испытывает значительную техногенную нагрузку на все компоненты окружающей среды.

Ежегодно на ее территории в атмосферный воздух выбрасывается порядка 650 тыс. т загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников (автотранспорта) при устойчивой тенденции к снижению выбросов от стационарных источников.

Объем сброса загрязняющих веществ в водные объекты ежегодно снижается, и составляет ежегодно порядка 360 — 365 млн куб. м. Объем образуемых предприятиями и населением Самарской области отходов в последние годы находится в пределах 4-5 млн т, из них 1-1,3 млн т составляют бытовые отходы и порядка 3-4,8 млн т — производственные.

Среди субъектов ПФО наша область по объему выбросов в атмосферу и объему образующихся отходов занимает пятое место, а по объему сброса загрязненных стоков в водные объекты — четвертое. Область входит в число основных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионов страны, что также оказывает влияние на качество окружающей среды в регионе.

Общая площадь лесов на территории Самарской области составляет 757,2 тыс. га, в том числе лесной фонд — 582,8 тыс. га. Лесистость территории составляет 12,7%. В 2013–2015 гг. на всей территории лесного фонда Самарской области, единственного субъекта в ПФО, было проведено лесоустройство.

Более 35% земель лесного фонда поставлено на государственный кадастровый учет. Как отметил Александр Ларионов, в 2016 году было посажено 796,5 га лесных культур. К лесовосстановительным мероприятиям активно привлекаются общественные организации и население.

В прошлом году Фондом социально-экологической реабилитации Самарской области было организовано 8 акций по посадке леса в рамках социально-экологического проекта "Восстановление лесов Самарской области" с участием 700 волонтеров, посажено более 77 тыс. молодых сосен и ясеней.

В Самарской области сформирована уникальная сеть различных особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Ее основу составляют Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И. И. Спрыгина, национальный парк "Самарская Лука", национальный парк "Бузулукский бор". 208 памятников природы имеют статус регионального значения. Общая площадь ООПТ в области составляет 293 тыс. га.

Природоохранная деятельность областного министерства координируется с федеральными территориальными органами власти, правоохранительными органами. Сформировано экологическое законодательство регионального уровня.

Органам местного самоуправления переданы отдельные государственные полномочия по осуществлению государственного экологического надзора, для исполнения которых из областного бюджета предоставляются ежегодные субвенции.

Министр отметил, что такая практика в России единична и имеет свои положительные результаты. Так, по показателям надзорной деятельности Самарская область на протяжении последних лет прочно удерживает третье место в ПФО (после республик Башкортостан и Татарстан).

С прошлого года существенно усилена работа министерства по осуществлению геологического надзора на территории региона по пресечению незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых. К данной работе привлечены специалисты АО "РКЦ "Прогресс", инспекторами активно используются данные дистанционного зондирования Земли.

На территории Самарской области реализуются крупные инвестиционные проекты, направленные на использование альтернативных источников энергии (г.о. Новокуйбышевск) и переработку отходов (г.о. Тольятти).

Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на развитие экологической культуры населения — межрегиональный экологический карнавал, конкурс "ЭкоЛидер", Всемирные Дни защиты от экологической опасности на территории Самарской области. С каждым годом растет число участников мероприятий по очистке и благоустройству территорий водоохранных зон, парков и земель лесного фонда.

По словам Александра Ларионова, в 2017 г. в рамках Года экологии и Года ООПТ в Самарской области проведут 56 мероприятий различной направленности — совещаний, форумов и круглых столов.

Планируется организовать ряд фестивалей и слетов, пройдут фотовыставки, волонтерские акции и экологические конкурсы. Среди наиболее значимых мероприятий — VI международный экологический конгресс ELPIT-2017, открытие лаборатории технологий рециклинга отходов в ФГБОУ ВПО "СамГТУ" и другие.

Александр Нефедов подчеркнул: "Только участие всех слоев общества, объединение усилий всех ветвей власти, предприятий, исследовательских организаций и образовательных учреждений, общественных объединений позволит рассчитывать на улучшение экологической ситуации в регионе и в целом на территории нашей страны".