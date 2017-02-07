16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Валерий Гонтарь стал трехкратным призером Всемирной зимней Универсиады Тольяттинские фигуристы завоевали серебро зимней Универсиады Волейбольная "Нова" обыграла "Динамо" - 3:2 Гандбольная "Лада" обыграла датский "Нюкебинг" в очередном матче Кубка ЕГФ Дарья Касаткина проиграла Наталье Вихлянцевой во втором круге St. Ladies Trophy 2017

Олимпийские Спорт

Валерий Гонтарь стал трехкратным призером Всемирной зимней Универсиады

АЛМА-АТА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 16
Версия для печати

Лыжник Самарской области Валерий Гонтарь завоевал третьею медаль XXVIII зимней Всемирной Универсиады. В составе сборной России он выиграл золотую медаль в эстафете 4 по 7,5 километров.

Основными претендентами на победу в гонке считались команды России (Егор Березин, Валерий Гонтарь, Кирилл Вичужанин, Дмитрий Ростовцев) и Казахстана. Между ними и развернулась основная борьба за золото. Российский лыжник Егор Березин, стартовавший первый, завершил свой свою часть гонки третьим с отставанием от лидера в 0,5 секунды и передал эстафету Валерию Гонтарю.

Самарский спортсмен смог не только вырваться вперед, но и заработал своей команде 7,9 секунды преимущества (итоговое время Гонтаря — 16:55.4 секунды). Сменивший его Кирилл Вичужанин потерял одну позицию, но на заключительном этапе гонки Дмитрий Ростовцев привел сборную России к первому месту, опередив ближайшего соперника всего на 1,8 секунды. Сборная Казахстана — вторая, бронза у чехов.

Таким образом, Валерий Гонтарь завоевал третью медаль зимней Универсиады. Ранее он выиграл индивидуальную гонку на 10 километров и получил серебро в гонке преследования на 10 километров.

На 8 февраля запланировано участие Валерия Гонтаря в заключительной гонке Универсиады —  на 30 километров (массовый старт), сообщает министерство спорта Самарской области.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Овчинников 04 декабря 2014 11:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 12:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Иванов Александр 21 мая 2014 21:09 Анастасия Павлюченкова покидает турнир в Штутгарте

И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.

Женя К 25 апреля 2014 11:51 Волейбольной "Нове" будет оказана помощь из областного бюджета

Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.

Саша 24 апреля 2014 18:21 Волейбольной "Нове" будет оказана помощь из областного бюджета

"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!

Фото на сайте

Гандбольная "Лада" обыграла "Звезду" - 33:25

Гандбольная "Лада" обыграла "Звезду" - 33:25

Гандбольная "Лада" уступила немецкому "Метцингену" — 26:27 (11:16)

Гандбольная "Лада" уступила немецкому "Метцингену" — 26:27 (11:16)

"Самарская осень" оказалась медальной для местных бадминтонистов

"Самарская осень" оказалась медальной для местных бадминтонистов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5