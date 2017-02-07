Валерий Гонтарь стал трехкратным призером Всемирной зимней Универсиады

Лыжник Самарской области Валерий Гонтарь завоевал третьею медаль XXVIII зимней Всемирной Универсиады. В составе сборной России он выиграл золотую медаль в эстафете 4 по 7,5 километров.
Основными претендентами на победу в гонке считались команды России (Егор Березин, Валерий Гонтарь, Кирилл Вичужанин, Дмитрий Ростовцев) и Казахстана. Между ними и развернулась основная борьба за золото. Российский лыжник Егор Березин, стартовавший первый, завершил свой свою часть гонки третьим с отставанием от лидера в 0,5 секунды и передал эстафету Валерию Гонтарю.
Самарский спортсмен смог не только вырваться вперед, но и заработал своей команде 7,9 секунды преимущества (итоговое время Гонтаря — 16:55.4 секунды). Сменивший его Кирилл Вичужанин потерял одну позицию, но на заключительном этапе гонки Дмитрий Ростовцев привел сборную России к первому месту, опередив ближайшего соперника всего на 1,8 секунды. Сборная Казахстана — вторая, бронза у чехов.
Таким образом, Валерий Гонтарь завоевал третью медаль зимней Универсиады. Ранее он выиграл индивидуальную гонку на 10 километров и получил серебро в гонке преследования на 10 километров.
На 8 февраля запланировано участие Валерия Гонтаря в заключительной гонке Универсиады — на 30 километров (массовый старт), сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!